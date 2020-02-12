ИАЦ «Альпари»: Пауэлл и Новак вселили надежду в рынки

Вторник, 11 февраля, оказался весьма успешным для рубля и неудачным для мировых резервных валют, потерявших за день более процента стоимости. К закрытию торгов обменный курс американского доллара расчётами «на завтра» обвалился на 75 коп. (-1,2%), до 63,38 руб. Курс евро, в свою очередь, упал на 78 коп. (-1,1%), до 69,2 руб.

Глава ФРС США Джером Пауэлл вчера вечером выступил перед Конгрессом. В своей речи Пауэлл уделил достаточно большое внимание коронавирусу и его влиянию на мировую экономику. По его словам, ФРС внимательно следит за распространением этого вируса в Китае, так как разрастание вспышки вируса до масштабов эпидемии может привести к «сбоям» в торговле США с КНР и последующему замедлению роста мировой экономики. Одновременно Пауэлл отметил, что, по прогнозам, вспышка коронавируса может прекратиться до конца первого полугодия текущего года.

Цена нефти сорта Brent на ICE 11 февраля выросла на 1,6%, до $54,32 за баррель. Сегодня министр энергетики проведёт совещание с руководителями крупнейших российских нефтяных компаний, чтобы обсудить возможное сокращение добычи нефти. Рынок вырос во вторник в ожидании прояснения позиции России по этому вопросу. Сегодня с утра цена барреля Brent продолжает рост и прибавляет уже 1,3%.

Мы сегодня ожидаем продолжения укрепления рубля. Мы немного снижаем прогнозы по курсу доллара до 63,5-64,5 руб. и по курсу евро, до 68,5-70 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель директора аналитического департамента «Альпари»