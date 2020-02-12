Комментарии

ПСБ: Рубль оценен адекватно

12 февраля 2020

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

Сегодня перед открытием российского рынка сложился позитивный фон для национальной валюты. Дальнейшее восстановление рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся в район 55 долларов, и консолидация в валютах EM будут способствовать дальнейшему укреплению национальной валюты. Так, уже в первый час торгов пара доллар/рубль может вплотную подойти к поддержке, расположенной на отметке 63,2 рубля. В дальнейшем, в случае сохранения позитивных настроений, вызванных замедлением интенсивности роста числа заболевших, российская валюта продолжит восзодящую динамику, а доллар уйдет ниже данного уровня. В этом случае ближайшей поддержкой для американской валюты станет краткосрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов года и проходящий чуть выше 62,9 рубля. Его пробой может сигнализировать об окончании коррекционного роста доллара, начавшегося 13 января, и возобновлении укрепления рубля. Отметим, что с фундаментальной точки зрения, при текущих ценах на нефть, макропоказателях и сезонных факторах, рубль оценён достаточно адекватно. Согласно нашей модели, справедливым диапазоном для пары доллар/рубль выступает 62,4 - 63,2 рубля за единицу американской валюты.

Напомним, что по итогам вторника рубль уверенно укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар упал на 1,2%, отступив в район 63,4 рубля, евро снизился на 1,1%, закончив торги в районе 69,2 рубля.
 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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