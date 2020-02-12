ПСБ: Индекс МосБиржи попытается преодолеть уровень 3100 пунктов

На мировых рынках в начале недели сохраняется умеренный оптимизм. Новостной фон по-прежнему ограничен темой коронавируса. Инвесторы позитивно отреагировали на новости о замедлении темпов распространения заражения, пик которого придется на конец февраля. При этом неопределенность вокруг замедления деловой активности и потребительских расходов в Китае сохраняется, что, впрочем, не мешает росту фондовых рынков.

Поддержку инвесторам оказывают меры центральных банков. Народный банк Китая продолжает вливать ликвидность, что позволило индексу Shanghai Composite почти вернуться к уровням до начала пандемии вируса. Отметим также, что уверенно продолжает себя чувствовать и американский рынок: индекс S&P 500 обновил исторический максимум.

В центре внимания вчера было выступление главы ФРС Дж. Пауэлла в профильном комитете Палаты представителей, который в очередной раз заявил о стабильности американской экономики. Распространение коронавиурса способно повлиять на экономическую активность в США, но пока ФРС не может оценить негативный эффект.

В целом ситуацию на мировых рынках на утро среды мы квалифицируем как умеренно-позитивную. Ключевые индексы Европы и США вчера продолжили расти. Аналогичная ситуация наблюдается на азиатских площадках. Нефтяные котировки Brent торгуются вблизи уровня 55 долл./барр. Около нуля фьючерс на индекс S&P 500. В отсутствие значимых макроэкономических новостей тема коронавируса для рынков остается центральной.

Вчера российский фондовый рынок двигался вслед за мировыми площадками. Индекс МосБиржи, ведомый Газпромом, Норникелем и Сбербанком смог прибавить более процента, приблизившись к отметке 3100 пунктов. Рынок пытается начать фазу восстановления на фоне прекращения падения нефтяных котировок и склонности к росту мировых рынков. Сегодняшний внешний фон свидетельствует о сдержанной динамике, индекс МосБиржи, по нашему мнению, попытается преодолеть уровень 3100 пунктов, но движение к 3150 пунктам без сильных драйверов ввиду значительного улучшения внешней конъюнктуры будет затруднительным. Из корпоративных новостей отметим публикацию отчетность НЛМК. Крупнейший производитель стали в РФ на фоне падения продаж на 3% и мировых цен наряду с ММК и Северсталью покажет слабые результаты.



Роман Антонов

Главный аналитик

Отдел экономического и отраслевого анализа

Управление аналитики и стратегического маркетинга

Дирекция стратегии и проектов развития

ПАО Промсвязьбанк