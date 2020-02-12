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ИК «Фридом Финанс»: В центре внимания инвесторов – продажа акций Сбербанка

12 февраля 2020

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»

Преобладала положительная динамика. Лидерами роста среди ликвидных бумаг стали акции ОГК-2 (+4,46%). Акции Газпрома (GAZP:RX 233,90, +3,86%) прибавили в цене после презентации для международных инвесторов. Аутсайдером оказалась ФСК (FEES:RX 0,22278, -1,21%). Пара USD/RUB опустилась в диапазон 63-63,50.

Обсуждается схема передачи пакета Сбербанка (+0,89%). Появилась новость, что продажа будет произведена по рыночной стоимости. Вначале рынок отреагировал на новость позитивно, но затем оптимизм утих. Вопрос перехода владения госпакета решен, осталось согласовать детали. Для миноритариев по-настоящему важны два обстоятельства: будет ли проведен выкуп акций и состоится ли смена стратегии и менеджмента. На оба вопроса, судя по всему, ответ окажется отрицательным. Для сохранения темпов роста бизнеса Сбербанка приоритет должен отдаваться развитию экосистемы и продуктам, генерирующим непроцентные доходы, поскольку это основной драйвер в последнее время и, очевидно, в будущем.

Ожидаем смешанную динамику. Рынок будет реагировать на динамику на зарубежных сырьевых и фондовых площадках. В фокусе мало важных локальных новостей. Минфин проведет аукционы ОФЗ. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 63,00-64,00. Ориентир по индексу Мосбиржи: 3080-3120 пунктов.



 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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