Комментарии

ПСБ: На мировых рынках в начале недели сохраняется умеренный оптимизм

12 февраля 2020

Сегодняшний внешний фон свидетельствует о сдержанной динамике, индекс МосБиржи, по нашему мнению, попытается преодолеть уровень 3100 пунктов, но движение к 3150 пунктам без сильных драйверов ввиду значительного улучшения внешней конъюнктуры будет затруднительным.

Ожидаем движения пары доллар/рубль в диапазоне 62,8–63,6 рубля.

Доходность 10-летних ОФЗ достигла 6,15% годовых, обновив в очередной раз исторический минимум; ближайшая цель по доходности 5,95%-6,0% годовых остается актуальной.

Полюс (ПОКУПАТЬ) в 2019 г увеличил EBITDA на 44%, до $2,68 млрд - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Полюс продемонстрировал впечатляющие результаты по итогам 2019 года, особенно в 4-м квартале. Это обусловлено увеличением производства после выхода Наталки на проектную мощность и увеличением производства концентрата на Олимпиаде. Рост издержек был нивелирован высокими ценами на золото в 2019 году.

Газпром (ПОКУПАТЬ) ждет роста добычи к 2030г на 21% к 2019г, экспорта в дальнее зарубежье - на 34% - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Рост мировой экономики способствует увеличению потребления энергоносителей, поэтому планы компаний по наращиваю производства и продаж выглядят логичными. Вместе с тем конкуренция на мировом рынке газа усиливается, что в итоге может привести к экстремально низким ценам на энергоносители, что может вынудить нефтегазовые компании пересмотреть свои планы – сделав их консервативнее.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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