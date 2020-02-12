ИАЦ «Альпари»: Рубль продолжит дальнейшее укрепление

Во вторник нефтяные цены перешли от падения к умеренному росту. Торги стартовали с отметки $53,8 за баррель марки Brent. Перед началом американской сессии цена поднималась до $54,8, а завершились торги ниже, вблизи $54,3. Оптимизм, вероятнее всего, был связан с общим возвратом аппетита к риску, росло большинство фондовых индексов и других рисковых активов. В ночь на среду вышел отчет Американского нефтяного института. Он показал рост запасов нефти на 6,0 млн баррелей после роста на 4,2 млн баррелей неделей ранее. Тем не менее, рынок откликнулся ростом, и к утру среды черное золото торговалось вблизи $55,0 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $54,5-55,6 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сократился до $53,2-56,6. Сегодня Управление энергетической информации США опубликует данные по изменению запасов нефти. Ожидается их рост на 2,9 млн баррелей после роста на 3,4 млн баррелей неделей ранее.

Во вторник основные западные фондовые индексы преимущественно росли. Вслед за ними, а также подросшей нефтью, вырос и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 1,15%. Долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля вырос сильнее, на 2,37%. Среди лидеров роста – «Газпром» (+3,86%) и «Система» (+3,52%). Американский индекс Dow 30 при этом не изменился. Утром среды индексы стран АТР дружно росли на 0,4-1,1%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3365 п., на 0,23% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня и чуть ниже обновленного вчера исторического максимума. Утренний рос азиатских рынков и нефтяных котировок вновь сформировали благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций, рост на открытии торгов, вероятно, продолжится. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 3065-3130 пунктов, по индексу РТС — 1525-1555 пунктов. Сегодня «НЛМК» опубликует финансовую отчетность по МСФО за прошлый год.

Вслед за акциями и нефтью во вторник значительно укрепился рубль. По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 63,3725 руб. (-75,75 коп.). Европейская валюта снизилась до 69,2100 руб. (-77,25 коп.). Снижение двух валют было практически синхронным, так как соотношение между евро и долларом на мировом рынке практически не поменялось. Утренний рост нефтяных котировок будет способствовать дальнейшему укреплению рубля в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 62,7-64,0 руб., для европейской валюты — 68,5-69,9 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик ИАЦ «Альпари»