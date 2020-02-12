Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 12 февраля: 3 223,2000 руб/1 г золота и 36,5700/1 г серебра
12 февраля 2020
ЦБ РФ с 12 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 223,2000 руб.
- 1 грамм серебра - 36,5700 руб.
- 1 грамм платины - 1 984,0500 руб.
- 1 грамм палладия - 4 788,4399 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
4,0400 р. (0,13%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,1400 р. (0,38%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
4,7200 р. (0,24%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
64,5698 р. (1,33%).
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