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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 12 февраля: 3 223,2000 руб/1 г золота и 36,5700/1 г серебра

12 февраля 2020
ЦБ РФ с 12 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 223,2000 руб.
  • 1 грамм серебра - 36,5700 руб.
  • 1 грамм платины - 1 984,0500 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 788,4399 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 4,0400 р. (0,13%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1400 р. (0,38%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 4,7200 р. (0,24%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 64,5698 р. (1,33%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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