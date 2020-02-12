Комментарии

Альфа-Банк: Аппетит к риску на рынках возобновился Вчера аппетит к риску на рынках возобновился на фоне улучшения настроения – инвесторы проигнорировали новости о влиянии коронавируса на глобальный рост и попытки китайских предприятий договориться с властями о возобновлении производства после продолжительных выходных в связи с празднованием Китайского Нового года. Это поддержало российский рынок акций – индекс РТС повысился на 2,5% до 1 541 пунктов, а индекс Московской биржи прибавил 1,2% до 3 100 пунктов на фоне восстановления акций нефтегазовых компан



Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций на открытии будет расти на фоне сильного курса рубля и восстановления цен на нефть. Мы ожидаем рост по всем секторам.

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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