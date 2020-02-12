«Фридом Финанс»: Котировками движут эмоции в отношении коронавируса

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Американский рынок акций завершил торги 11 февраля в плюсе на заявлении главного советника по вопросам здравоохранения КНР о том, что вспышка коронавируса может быть остановлена в ближайшие несколько недель. Глава ФРС Джером Пауэлл на слушаниях в Конгрессе заявил, что риски негативного воздействия коронавируса на экономику сохраняются, но в целом она выглядит стабильной. Регулятор продолжит следить за ситуацией, но пока не планирует менять монетарные условия. S&P 500 по итогам дня поднялся на 0,17%, достигнув 3357 пунктов и тем самым обновив максимум. Наибольшим ростом отметился сектор недвижимости, прибавивший более 1%.

Мировые фондовые площадки продолжают расти, так как опасения инвесторов относительно распространения вируса ослабевают. Число новых случаев заболеваний снижается с начала февраля, что вселяет в участников торгов надежду на скорое разрешение проблемы. Между тем число летальных исходов среди заразившихся достигло 1115. Тем не менее уверенность инвесторов в ограниченном влиянии вспышки коронавируса на состояние глобальной экономики крепнет, что вызывает спрос на рисковые активы.

Азиатские фондовые индексы на этом фоне торгуются в плюсе. Японский Nikkei, шанхайский CSI 300 и гонконгский Hang Seng прибавляют более 0,7%. Европейские биржи открылись ростом в пределах 0,4%.

Спрос на безопасные активы слабеет второй день подряд. Облигации снижаются в цене. Доходность 10-летних казначейских бондов США поднимается выше 1,63%. Золото опустилось к $1560 за унцию. Нефть марки Brent подорожала почти на 2%, превысив отметку $55 за баррель на фоне общего спроса на риск. В эту среду в российском Минэнерго проходит обсуждение предложения технического комитета ОПЕК+ о снижении добычи с представителями нефтегазовой отрасли. Аппетит к риску сегодня сохраняется. Ожидаем, что индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии продолжит рост к 3370 пунктам.

Инвесторы продолжат наблюдать за слушаниями в Конгрессе с участием главы ФРС, однако второй день обычно не несет сюрпризов, поэтому реакция рынка на это событие, скорее всего, будет нейтральной.

До открытия торгов сегодня отчитаются CVS, CME и Alibaba. У CVS прогнозируется рост выручки. CME ждет снижения доходов и EPS. Alibaba рассчитывает на уверенное повышение выручки и EPS благодаря сильным продажам в праздничный сезон. Однако инвесторов в первую очередь интересуют комментарии руководства относительно негативных последствий распространения коронавируса.

После закрытия отчеты представят Applied Materials, MGM и Cisco. Applied Materials рассчитывает впервые за полтора года отразить в релизе повышение выручки и EPS благодаря признакам стабилизации на рынке полупроводников. MGM ожидает повышения доходов и прибыли, но перспективы компании способно омрачить падение туристического потока в китайском Макао из-за коронавируса. Cisco ждет снижения выручки при росте EPS. Перспективы компании остаются уверенными благодаря развитию связи формата 5G по всему миру.

Индекс настроений от Freedom Finance остается под давлением и находится на уровне 17 из 100, опустившись за день еще на один пункт, что может отражать негативное влияние вспышки коронавируса на новостной фон. Показатель рассчитывается ежедневно на основе анализа текстов финансовых статей Bloomberg, WSJ, Reuters, CNBC, NYTimes за последний месяц с помощью инструментов машинного обучения. Индекс нормирован от 0 до 100, где 0 — самая негативная оценка.

Техническая картина по S&P500 улучшилась, но слабые объемы настораживают. Индекс остается выше линий тренда, тянущихся с 2009 года и октября 2019-го. Сомнения оставляют лишь снижающиеся объемы торгов последних дней, что делает подъем менее уверенным. В целом текущий момент выглядит позитивно. Прошедшая коррекция избавила индекс широкого рынка от перекупленности, теперь вероятность продолжения ралли усилилась. Показатели момента RSI и MACD улучшились. При этом MACD вышел на положительную территорию, что благоприятствует дальнейшему подъему.