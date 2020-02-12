«Фридом Финанс»: Поддержку рублю оказывает новый раунд размещения ОФЗ

Аналитики ИК «Фридом Финанс»:



Индекс Мосбиржи торгуется выше психологической отметки 3100. Доллар и евро продолжает падение, заданное накануне. В лидерах роста – электроэнергетики.



Нефть удержалась на отметке 55, прибавив за сутки почти 2%. В моменте баррель марки Brent поднимался до 55,4, однако затем откатился обратно. На наш взгляд, у нефти пока нет сильного нового драйвера. Нефть будет торговаться не выше 55,5, пока не прояснится ситуация с квотами ОПЕК+ и конкретно с участием в этой сделке России.



В лидерах сегодня, как и накануне вечером – бумаги энергетиков, попавших в новую госпрограмму модернизации ТЭЦ. Бумаги «ТГК-1» прибавляют до 8%, «ОГК-2» 6,6%, «Мосэнерго» +2,5%, «Газпром» +2,3%. Из представленных бумаг наиболее переоцененными выглядит ТГК-1. Текущая цена – 15 копеек акцию – на 16% выше уровней начала года. Ожидаем по ней коррекции в зону 13-14 копеек.



«Газпром» дополнительно дорожает на новостях вокруг достройки «Северного потока-2». В правительстве РФ заявили, что проект будет завершен, несмотря на позицию США и угрозу санкций. Рассчитываем на продолжение роста в бумагах «Газпрома» в среднесрочной перспективе на 8%.



В самой глубокой просадке сегодня – бумаги золотодобывающих компаний: «Полюс» (-1,9%), «Полиметалл» (-1,2%). Золото сейчас торгуется на мировых площадках чуть ниже 1570 долларов за унцию. Мы полагаем, что возврат к драгметаллу продолжится. Ближайшие ключевой уровень – 1600 (+1,9% от текущих значений).



Расписки X5 Retail group снижаются на 1,2% на фоне новостей о перебоях с поставками овощей из Турции. Бумаги ретейлера снижаются с максимумов, достигнутых 31 января, уже седьмую сессию подряд. По нашему мнению, на уровне 2100 бумаги ждет сильная поддержка, от которой неизбежно начнется рост котировки.



«Новатэк» (-1,2%) продолжает терять на фоне слабого глобального спроса на газ. Технически акции компании выглядят перепроданными. От текущих уровней мы ожидаем рост как минимум на 1-1,5% уже в течение дня.



На валютном рынке ситуация складывается в пользу рубля. Доллар торгуется чуть выше 63,1, евро немногим ниже 69 рублей за единицу. Помимо нефти, поддержку рублю оказывает новый раунд размещения ОФЗ. Однако мы считаем, что ниже 63 доллар пока снижаться не будет. Евро – может укрепляться выше 69 на фоне слабого роста единой валюты ЕС по отношению к доллару. Прогноз по индексу Млсбиржи на текущий день – диапазон 3080-3120.