Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Центробанк допустил SPO Сбербанка

13 февраля 2020

При продаже своей доли в Сбербанке ЦБ выкупит акции у миноритариев, затем он готов провести повторное публичное размещение бумаг. Но регулятор сомневается, что инвесторы будут избавляться от акций Сбербанка из-за смены собственника.

Акции Сбербанка – одни из самых ликвидных на рынке, плюс имеют хорошие перспективы роста. Их в любой момент можно продать в рынок, при этом вряд ли Банк России предложит премию к биржевой цене. Конечно, если вдруг Банк России соберет большой пакет, он потом перепродаст его в рынок с хорошим профитом.

Более интересно другое: какое теперь будущее у Сбербанка? С нашей точки зрения, есть два варианта.

Первый. Отставка Германа Грефа и участие Сбербанка в различных инвестиционных программах правительства, обеспечение дешевого кредита, в  том числе, за счет снижения маржи и как следствие прибыли и дивидендов.

Второй вариант. Сохранение должности Германа Грефа и рыночная приватизация. Ведь инвестиционные фонды, как акционеры, лучше  ЦБ и  руководитель Сбербанка говорил об этом много раз. При этом мы по-прежнему полагаем, что Банк России – это лучший акционер для Сбербанка. Что может быть лучше для банка чем печатный станок у материнской компании? 

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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