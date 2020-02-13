«Фридом Финанс»: Ралли возглавляют энергосетевые компании

Аналитики ИК «Фридом Финанс»:

Нефть Brent прибавляет около 4%, пробив отметку $56 и успешно удерживая ее. Российский фондовый рынок растет на 0,6%, отдельные акции с начала дня подорожали на 10% и более. Пара USD/RUB с трудом держится выше 63.



Ралли возглавляют вовсе не нефтяники, а энергосетевые компании: ОГК-2 (+10,4%) и ТГК-1 (+9,3%). Столь стремительный рывок связан с принятием накануне решения правительства профинансировать реконструкцию устаревших ТЭЦ. Сейчас обе бумаги выглядят очень перекупленными. Мы ожидаем в них коррекцию как минимум на 2-3%.



«Башнефть» (+4,3%) лидирует по темпам роста в нефтегазовом секторе, следом идет «Сургутнефтегаз» (+2,3%). По первой бумаге наша рекомендация – «покупать» на средний срок с расчетом на прибыль 12% от текущих значений. Акции Сургута, по нашему прогнозу, прибавят в цене 29% в течение этого года. Техническая коррекция в рамках ближайших сессий более вероятна в «Башнефти» (до 5,5% от текущей цены).



В фаворитах сегодня также «Магнит» (+4%). Компания дорожает после на новости о том, что в текущем году ожидается рост потребительских расходов, что приведет к повышению выручки супермаркетов-дискаунтеров. Мы сдержанно относимся к этой инвестиционной идее. Однако, по нашим оценкам, справедливая цена «Магнита» на 8-9% выше текущих значений.



Хуже рынка выглядят бумаги «Полиметалла» (-2,5%), которые корректируются после четырех активных сессий роста, вызванного интересом инвесторов к золоту и дивидендным бумагам. Среди компаний, попавших в красную зону, также «Мосбиржа» (-1,3%), «Яндекс» (-1,3%), «Сбербанк» (-1,1%). Бумаги крупнейшего банка страны сегодня демонстрируют повышенную волатильность в связи с подготовкой его к передачи из ведения ЦБ Росимуществу. Мы оцениваем потенциал «Сбербанка» на среднесрочном горизонте как нейтральный. Бумаги сейчас справедливо оценены рынком.



Доллар и евро под давлением, в паре с рублем они теряют от 0,4% до 0,6%. Мы ожидаем, что доллар может опускаться не ниже 62,8 руб., евро — не ниже 68,6. Индекс Мосбиржи продолжит колебаться в коридоре 3080-3120 пунктов.