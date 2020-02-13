ПСБ: Восстановление продолжается

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



– В среду российский фондовый рынок продолжил вону восстановления на улучшении внешнего фона. Поддержку нашим бумагам оказала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавил более 2,5%, вплотную подойдя к 56 долларам за баррель. Также покупкам способствовала ситуация на западных фондовых площадках. В Европе к вечеру основные индексы росли в пределах 0,8%, а в США после первых сорока минут торгов Dow Jones и S&P500 прибавили 0,7% и 0,5% соответственно. На таком фоне к 18.10 индекс МосБиржи поднялся на 0,6%, достигнув 3115 пунктов. Лидерами торгов выступили акции ТГК-1 и ОГК-2, рост которых превысил 10%. Хуже рынка торговались бумаги МосБиржи и «префы» Сбербанка, потери которых превысили 1%. Улучшение настроений на внешних площадках происходит на фоне снижения интенсивности рост числа заболевших коронавирусом, что способствует росту спроса на рисковые активы. Плюс к этому в нефти игроки ожидают решения по дополнительному сокращению добычи в рамках сделки ОПЕК+, что дополнительно подталкивает цены на нефть вверх. В результате наши бумаги получили поддержку и смогли продолжить волну восстановления, в ходе которой индекс МосБиржи поднялся выше краткосрочного нисходящего тренда, берущего начало от исторических максимумов, установленных в январе, и проходящего в районе 3100 пунктов. Однако для подтверждения разворота и возобновления полноценного роста «быкам» необходимо преодолеть сопротивление, расположенное на уровне 3130 пунктов, что укажет на рост вероятности продолжения подъема нашего рынка и возможности возвращения к историческим максимумам.



На валютной секции Московской биржи рубль также смог продемонстрировать позитивную динамику относительно основных мировых валют. К окончанию основной сессии доллар снизился на 0,4%, отступив ниже 63,2 рубля, евро потерял 0,6%, торгуясь в районе 68,8 рубля. Внешний позитив вновь смог поддержать национальную валюту, в результате чего доллар в моменте отступал ниже 63 рублей и протестировал краткосрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов года. Однако долларовым «быкам» удалось удержать позиции над ним и к концу сессии отыграть часть потерь. В результате к вечеру доллар снизу подошел к поддержке на уровне 63,2 рубля, пробитой утром. Отметим, что сигналом к возобновлению полноценного снижения в американской валюте будет пробой краткосрочного восходящего тренда. Пока «быкам» удается удерживать доллар вышей него, у них остаются шансы на возобновление роста в долларе.