ИАЦ «Альпари»: Покупатели решили остаться

Рынок акций РФ в среду остался в «зеленой» зоне. Сегодняшние биржевые настроения нейтральные, внешний фон спокоен, и если нечего бояться, то почему бы не покупать? Индекс МосБиржи восстановился к 3117 пунктам и готов консолидироваться, судя по всему, в пределах 3105-3125 пунктов. Индекс РТС смотрится неплохо около 1554 пунктов, вероятный коридор колебаний здесь на ближайшее время - 1548-1560 пунктов.

Среди рыночных фаворитов середины недели фигурируют бумаги «Магнита». Пике вниз после выхода отечности за 2019 год себя исчерпало, да и вряд ли здесь можно было ожидать чего-то совсем иного. Акции восстановились в область 3740 руб., и если удастся закрепиться выше 3800 до конца недели, рынок продолжит толкать бумагу вверх.

Акции МосБиржи сегодня обратили на себя внимание среди дневных аутсайдеров. Хотя стоит признать, что чего-то особенно странного тут не происходит: бумага балансирует в «боковике» 109,40-116,10 руб., и пока не видно факторов, которые могли бы вывести ее из этих рамок. Сегодняшнее снижение - просто скольжение вниз в пределах бокового канала, и не более того.

Доллар США сегодня уступил под напором рубля. С одной стороны, «россиянина» поддержал отскок в нефти, и это правильно. С другой, успешный аукцион Минфина по размещению ОФЗ сигнализирует о сохранении серьезной поддержки для рубля с этой стороны. Интересно, что валютный рынок совсем не боится оборотной стороны новостей о продаже пакета «Сбербанка», но, может быть, это просто защитная реакция. Доллар к вечеру сократил снижение и торгуется по 63,14 руб., краткосрочно может оставаться в диапазоне 63-63,65 руб. Евро/рубль сполз к 68,77 руб., но вполне спокойно может себя чувствовать в коридоре 68,50-69,50 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»