ИАЦ «Альпари»: Энергетики обеспечили рост российского фондового рынка

В среду, 12 февраля, мировые фондовые рынки дружно шли вверх. Новости о коронавирусе, уже получившего по инициативе Всемирной организации здравоохранения название COVID-19, хотя не уходят из верхних строчек новостей и заголовков в СМИ, но стали довольно будничными и больших сенсаций не представляют. Индекс Dow 30 по итогам торгов в среду вырос на 0,94%, S&P 500 — на 0,65%, а индекс Nasdaq поднялся на 0,9%. Торги на европейских фондовых рынках тоже завершились в «зелёной» зоне. А вот азиатские фондовые рынки с утра «краснеют», видимо, опасаясь замедления экономического роста в КНР.

Российский фондовый рынок, как и большинство мировых рынков, в среду показал хороший рост. Индекс МосБиржи повысился по итогам торгов на 0,8%, до 3122,27 пункта, а валютный индекс РТС вырос на 1,16%, до 1557,44 пункта. Абсолютными чемпионами по темпам роста в среду стали акции энергокомпаний, входящих в структуру «Газпром энергохолдинга», а точнее «ТГК-1», взлетевшие за день на 11,72%, и «ОГК-2» (+9,7%). Подорожали на 2,68% и акции «Мосэнерго», также находящегося под контролем «Газпром энергохолдинга». Бумаги компаний, по всей видимости, так сильно выросли на заявлении представителей «Газпрома» в ходе Дня инвестора о том, что «Газпром энергохолдинг» не собирается осуществлять перевод дочерних компаний на единую акцию и не будет это делать в обозримом будущем. Эта новость заметно обрадовала миноритарных акционеров энергокомпаний.

Аутсайдерами на торгах в среду оказались акции группы Polymetal, подешевевшие за день на 2,3%, а также бумаги «Яндекса» (-1,55%) и обыкновенные акции «Ростелекома» (-1%). Скорее всего, акции сектора телекоммуникаций и технологий упали из-за сообщений в СМИ о том, что ФСБ намерена получить доступ к переписке граждан в интернете на некоторых форумах, связанных с покупкой и продажей товаров. На сегодня прогнозируем коридоры: по индексу РТС в 1540-1560 пунктов, а по индексу МосБиржи — в 3110-3140 пунктов.

Цена нефти сорта Brent в среду на ICE выросла на 3,6%, до $56,25 за баррель, а техасская WTI подорожала на 3,2%, до $51,8 за баррель. Нефтяной рынок в настоящее время более оптимистичен относительно продления сделки ОПЕК+. Однако на данных о резком росте коммерческих запасов нефти в США на 7,5 млн баррелей сегодня с утра цена Brent снижается на 0,62%, а цена барреля WTI теряет 0,46%. Мы ожидаем на сегодня цену Brent в интервале $55-56 за баррель.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»