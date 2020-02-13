ПСБ: Сегодня утром настроения на рынках существенно ухудшились

В рамках сессии индекс МосБиржи, на наш взгляд, удержит позиции в диапазоне 3080-3130 пунктов.
Ожидаем движения пары доллар/рубль в диапазоне 63,2–64,4 рубля.
Рынок ОФЗ после пятничного заседания ЦБ продолжает бить рекорды: Минфин вчера продал ОФЗ на 122 млрд. руб.; доходность 10-летних госбумаг опустилась до 6,1% годовых – нового исторического минимума.
Группа НЛМК (ДЕРЖАТЬ) сократила в IV квартале EBITDA на 27%, за год - на 29% - (НЕЙТРАЛЬНО)
НАШЕ МНЕНИЕ: Среди российских сталелитейных компаний наиболее уязвимо выглядит НЛМК, поскольку компания помимо РФ осуществляет операции на рынке ЕС и США. Конъюнктура на мировом рынке стали в 2019 году была слабой, а цены во втором полугодии находились под давлением, что негативно сказалось на отрасли. Удорожание металлургического сырья также отразилось на прибыльности компаний сектора и их финансовых результатах.