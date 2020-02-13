Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 13 февраля: 63,6016 руб/доллар США и 69,1795 руб/евро

13 февраля 2020
ЦБ РФ с 14 февраля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 63,6016 руб.
  • 1 евро - 69,1795 руб.
  • 10 китайских юаней - 91,1159 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,5546 р. (0,88%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,3952 р. (0,57%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,6974 р. (0,77%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

ВТБ открыл офис Private Banking в Иркутске
Дмитрий Брейтенбихер, ВТБ: Во что инвестируют состоятельные клиенты
Private Banking ВТБ признан лучшим в России в области управления инвестициями по версии Euromoney
Какие услуги состоятельным клиентам предложит Private Banking ВТБ в Иркутске
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги