«Фридом Финанс»: Новая атака коронавируса заставляет покупателей отступать

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Фондовые площадки США завершили торги 12 февраля на новых максимумах. Инвесторы с оптимизмом отреагировали на снижение опасений относительно эффекта от коронавируса COVID-19, а также на сильные корпоративные отчеты. S&P500 вырос на 0,65%, достигнув 3379 пунктов. Десять из 11 секторов индекса широкого рынка вышли в плюс, энергетическая и ИТ-отрасль выступили локомотивами роста. Лишь сектор товаров широкого потребления финишировал небольшим снижением.

Мировые фондовые площадки корректируются после нескольких дней роста. Инвесторов пугает резкое повышение числа пациентов, у которых диагностировано заражение коронавирусом. Этот скачок объясняется изменением методики диагностики в Китае. Для постановки диагноза использовались тесты нуклеиновых кислот, но эта методика была неэффективной, а реальное число заболевших оказалось выше. Более точные данные теперь будут определятся с помощью компьютерной томографии. Последние данные статистики свидетельствуют о 60 тыс. зараженных при 45 тыс., по более ранней информации. Количество летальных исходов подскочило на 242 до 1357 за один день. Как следствие, присутствовавшие еще вчера позитивные ожидания скорого окончания эпидемии снизились, так как пока неясно, будет ли этот скачок краткосрочным или же темпы роста заражений останутся высокими продолжительное время.

Азиатские площадки на этом фоне торгуются в минусе. Японский Nikkei, шанхайский CSI 300 и гонконгский Hang Seng теряют в пределах 0,7%. Европейские биржи открылись снижением на 0,5%.

Спрос на безопасные активы вновь усилился. Облигации растут в цене. Доходность 10-летних казначейских бондов США опускается ниже 1,60%. Золото поднимается выше $1570 за унцию. Нефть марки Brent теряет почти 1,5%, уйдя ниже $56 за баррель. Аппетит к риску сегодня невысокий. Ожидаем, что индекс S&P500 в ходе сегодняшней сессии снизится к 3360 пунктам.

Из макроэкономической статистики сегодня стоит обратить внимание на динамику инфляции в январе. Консенсус предполагает замедление базового показателя индекса потребительских цен с 2,3% до 2,2%. Несмотря на сильный рынок труда и повышение заработных плат, инфляция остается под давлением из-за сильного доллара. Низкая инфляция вызывает озабоченность в ФРС, что будет способствовать сохранению мягких монетарных условий.

До открытия рынка сегодня отчитаются PepsiCo, American International Group Inc (AIG) и Alibaba. PepsiCo ждет повышение выручки и EPS благодаря уверенному спросу на свою продукцию. Консенсус по AIG предполагает снижение доходов и EPS. Инвесторов будут интересовать прогнозы на 2020 год. Alibaba рассчитывает на уверенное повышение выручки и EPS благодаря сильным продажам в праздничный сезон. После закрытия отчеты представят Nvidia и Expedia. Nvidia прогнозирует увеличение доходов и EPS благодаря стабилизации в индустрии полупроводников. Инвесторов Expedia будет интересовать оценка менеджментом рисков коронавируса для глобальной индустрии туризма.

Индекс настроений от Freedom Finance остается под давлением и составляет 17 из 100, что может отражать негативное влияние вспышки коронавируса на новостной фон. Показатель рассчитывается ежедневно на основе анализа текстов финансовых статей Bloomberg, WSJ, Reuters, CNBC, NYTimes за последний месяц с помощью инструментов машинного обучения. Индекс нормирован от 0 до 100, где 0 — самая негативная оценка.

Техническая картина по S&P500 продолжает улучшаться. Индекс остается выше линий тренда, тянущихся с 2009 года и октября 2019-го. В целом текущий момент выглядит позитивно. К тому же стоит отметить повышение торговых объемов 12 февраля. Прошедшая коррекция избавила индекс от перекупленности, и теперь вероятность продолжения ралли усилилась. Показатели момента RSI и MACD благоприятствуют дальнейшему подъему.