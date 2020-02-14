«Фридом Финанс»: Русгидро – в числе фаворитов рынка

Аналитики ИК «Фридом Финанс»:

Дешевеющая нефть продавила рынок ниже 3100 пунктов. Индекс Мосбиржи теряет около 0,5%. Нефть корректируется до уровня 55,3. Рубль после двух мощных сессий роста вернулся к падению. За доллар сейчас дают на рынке 63,7.

В сегменте акций бурный рост продолжают российские энергетики. Больше всех дорожает «ТГК-1» (+5,7%). Также в плюсе другие «дочки» «Газпрома»: «ОГК-2» (+1,8%) и «Мосэнерго» (+1,1%). Ралли вызвано рядом заявлений в ходе проведения «Дня инвестора». «Газпром» сообщил, что в обозримом будущем не будет объединять названные кампании в одну акцию. Бумаги самого монополиста сегодня в просадке (-1,5%). Акции дорожают на фоне публикации списка крупнейших должников за газ по всем регионам страны. По нашей оценке, акции «Газпрома» имеют потенциал роста на ближайший квартал около 11%.

«Русгидро» (+3%) сегодня тоже в числе фаворитов рынка. Резко выросли объемы торгов по бумаге – после сообщений о том, что «Россети» обратились к президенту страны с просьбой объединить электросети Дальнего Востока на базе «Россетей». Рынок рассчитывает, что покупка может быть проведена по выгодной для «Русгидро» цене. Бумаги энергохолдинга сейчас на максимумах. Мы не исключаем коррекции в «Русгидро» до 8% от текущих уровней.

«Полюс» (+1%) и «Полиметалл» (+0,8%) отыгрывают прошлые падения на фоне роста цен на золото. Унция металла сегодня вернулась к отметке 1580 долларов. Мы рассчитываем, что в ближайшие сессии золото пробьет уровень 1600 долларов. Что касается акций «Полюса» и «Полиметалла», то они останутся в боковом тренде, пока золото не закрепится в коридоре 1600-1650 долларов.

Из ликвидных бумаг сегодня днем в самом большом минусе оказались нефтяники: «Сургутнефтегаз» (-2,6%), «Роснефть» (-1,2%), «Татнефть» (-1,1%). Это очевидная реакция на откат барреля. Мы пока не видим причин для дальнейшего роста цены нефти. «Брент» прочно держит диапазон 54-56 долларов за бочку.

Валютный рынок тоже пришел в новое равновесие. По нашему мнению, доллар ориентируется на коридор 63,2-63,7 рубля за единицу, евро намерен сохранять движение между уровнями 68,8-69,7 рубля. Прогноз по индексу Мосбиржи – 3090-3120.