«Фридом Финанс»: Что может остановить растущий тренд американского рынка?

Игорь Клюшнев, начальник департамента торговых операций ИК «Фридом Финанс»:

С начала года индекс S&P 500 прибавляет уже более 4%. Вместе с 28% роста в 2019-м это выглядит весьма впечатляюще. Индексы обновляют максимумы, несмотря на увеличение количества летальных исходов от неизвестного ранее коронавируса и числа случаев заражения им. Не мешают росту и слабые экономические данные из еврозоны. Кажется, что восходящий тренд ничто не может остановить, но мы отлично понимаем, что так быть не может.

Безусловным стоп-фактором для рынка может стать ужесточение монетарной политики ФРС. Но признаков этого пока не наблюдается. Да, регулятор не запланировал на этот год ни одного снижения ставки, хотя инвесторы ждут этого шага уже в июле. Но стоит вспомнить, что планы Федрезерва, озвученные в начале года, довольно регулярно расходятся с его действиями. Пример тому прошлый год, когда ФРС ни разу не разочаровала участников торгов, смягчив риторику в январе и позже снизив ставку трижды. Ближе к лету могут появиться предпосылки к дальнейшему смягчению в виде замедления экономического роста. В этом случае Федрезерв снизит ставку почти наверняка.

Коррекция пяти крупнейших компаний также способна как минимум сдержать общий рост. На долю Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet и Facebook приходится порядка 18% стоимости S&P 500, а первые четыре компании уже стоят более $1 трлн каждая. Однако недавние их квартальные отчеты сделали компании еще дороже. Спрос на лидеров высок, хотя дивиденды (всего порядка 1% в год) из всей пятерки платят только Apple и Microsoft. Значит, инвесторы по-прежнему видят в них потенциал роста, и это поддерживает активные покупки.

Основой сохраняющегося потенциала увеличения прибыли не только крупнейших, но и других американских компаний является американский потребитель. Его стабильно высокая активность – залог роста ВВП и, как следствие, фондового рынка. В частности, с этим связано беспокойство по поводу китайского коронавируса: если потребители в США начнут ограничивать себя из-за страха эпидемии, потребительские расходы наверняка пострадают.

Но в ближайшее время, скорее всего, ничего негативного с потреблением не случится. Число первичных заявок на пособие по безработице близко к минимуму за девять месяцев, январский отчет о занятости показал, что в экономике страны были созданы 225 тыс. новых рабочих мест, а занятость в США почти полная: уровень безработицы всего 3,6%. Тем не менее следите за данными о потребительских расходах, так как они на данный момент являются ключевым фактором сохранения «бычьего» тренда или его остановки.