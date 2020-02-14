ИАЦ «Альпари»: Валюты СНГ - сом и тенге не боятся китайского вируса

За неделю с 5 по 12 февраля настроения на рынках валют постсоветских стран были весьма неоднозначными: были и растущие валюты, и аутсайдеры, и те, кто сохранял нейтралитет (в качестве данных ИАЦ «Альпари» использует официальные курсы соответствующих центробанков на указанные даты). Важно отметить, что для валют постсоветского пространства китайский коронавирус, уже получивший название COVID-19, на прошлой неделе не был основным драйвером.

Лидером роста среди валют постсоветского пространства по отношению к доллару США оказался киргизский сом (+0,51%). Кроме него, неплохой рост показали казахстанский тенге (+0,47%) и украинская гривна (+0,45%). Незначительный рост смогли показать таджикский сомони и узбекский сум, а туркменский и азербайджанский манаты, как всегда, показали нейтральную динамику. Лидером снижения за неделю стал белорусский рубль (-2,03%), также довольно сильно подешевел молдавский лей (-1,16%). Остальные валюты постсоветских стран, включая российский рубль, вышли за неделю в более слабый минус и потеряли по отношению к доллару примерно полпроцента, в том числе российский рубль подешевел на 0,54%.

Киргизский сом укрепился по отношению к доллару, скорее всего, благодаря валютным интервенциям Национального банка Кыргызской Республики, которые, по сообщениям НБ КР, он осуществляет с 31 января и уже продал более $27 млн для поддержки национальной валюты.

На динамику казахстанского тенге, как и российского рубля, довольно существенно влияют цены на нефть. На прошлой неделе министерство энергетики Казахстана рассматривало рекомендацию технического комитета ОПЕК+ по дополнительному сокращению добычи нефти. Как сообщил министр энергетики Нурлан Ногаев, окончательное решение по дальнейшему участию Казахстана в сделке ОПЕК+ пока не принято. Для валютного рынка эта новость, тем не менее, оказалась достаточно позитивной: видимо, её прочитали, что Казахстан не против участвовать в мерах, приводящих к росту цены на нефть, но с учётом интересов своей экономики и национальных производителей нефти.

Банк России на прошлой неделе принял решение об очередном снижении ключевой процентной ставки с 6,25% до 6%. Это важно для стимулирования экономического роста, однако валютный рынок на это событие отреагировал падением, вероятно, потому, что в прогнозах ЦБ РФ недостаточно учитывается влияние фактора вируса COVID-19 на российскую экономику.

Мы прогнозируем на следующей неделе курс доллара США к рублю в рамках 63-64,5 руб. за доллар, а курс доллара к казахстанскому тенге в интервале 376-379 тенге за доллар.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»