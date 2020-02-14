ИАЦ «Альпари»: Рубль взял паузу в росте из-за внешнего негатива

В четверг, 13 февраля, на довольно негативном новостном фоне рубль снова решил передохнуть, а доллар и евро немного отыгрались за прошлые потери. В итоге к закрытию торгов обменный курс доллара расчётами «на завтра» вырос на 42 коп. (+0,66%), до 63,63 руб. Курс евро вырос намного меньше, на 20 коп. (+0,3%), до 68,95 руб.

А цена нефти сорта Brent в четверг выросла на 0,34%, до $56,44 за баррель. Еврокомиссия в ежеквартальном экономическом прогнозе повысила среднегодовую оценку барреля Brent на 2020 год до $60,4 за баррель, кроме того, на рынок позитивно влияют новости о сокращении странами-участницами ОПЕК+ добычи нефти в январе на 127%.

Однако негатив на нефтяной рынок в четверг «прилетел» от агентства Fitch, выпустившего негативный прогноз о том, что продление сделки ОПЕК+ лишь до конца первого полугодия 2020 года, если будет принято, окажется полностью нивелированным влиянием вспышки коронавируса на экономику Китая и низким спросом на нефть. Сегодня с утра нефть Brent снова начала падать в цене, в данный момент она дешевеет на 0,19%.

Тем временем во Всемирной организации здравоохранения в четверг обнародовали мрачный прогноз о том, что при неблагоприятном сценарии развития событий в Китае заразиться коронавирусом может до двух третей населения Земли. Вместе с пессимистичными прогнозами по экономике Китая эти предсказания дополнительно создали негативный фон на мировых финансовых и сырьевых рынках. Американские и европейские фондовые индексы на вчерашних торгах вышли в минус.

Мы ожидаем на открытии рынка небольшого ослабления рубля. Пока сохраняем прогноз по курсу доллара в 63-64,5 руб. и по курсу евро в 68-69,2 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»