ИАЦ «Альпари»: Благоприятный внешний фон откроет российский рынок ростом

Котировки нефти завершили четверг ростом, хотя внутри дня давали повод поволноваться. Торги стартовали с отметки $55,8 за баррель марки Brent. Из-за резкого роста новых заражений коронавирусом в Китае к полудню цена снизилась до $55,1. Однако, оттолкнувшись от этого уровня, она развернулась, к вечеру пробила сопротивление на $56,6 и достигла $56,8 – максимального значения с 31 января. Завершились торги чуть ниже, вблизи $56,4. Утром пятницы после краткосрочного снижения к $56,1 цена вернулась к уровню вчерашнего закрытия вблизи $56,4. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $55,8-57,0 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, после вчерашнего пробития сопротивления на $56,6 расширился до $53,2-59,8. Сегодня выйдет отчет нефтесервисной компании Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США. Неделей ранее их число выросло на одну единицу, до 676 штук.

В четверг большинство основных западных фондовых индексов закрылось снижением. Вслед за ними просел и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,39%. Долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля снизился сильнее, на 0,90%. Среди лидеров снижения – «Газпром» (-1,88%) и «НорНикель» (-2,08%). Американский индекс Dow 30 снизился при этом на 0,43%. Утром пятницы большинство индексов стран АТР росло на 0,3-0,4%. Исключением был японский Nikkei 225, который терял 0,6%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3382 п., на 0,14% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня, обновив исторический максимум. Рост большинства азиатских площадок задает благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги могут открыться умеренным ростом. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 3080-3140 пунктов, по индексу РТС — 1530-1560 пунктов. Сегодня «Яндекс» опубликует финансовую отчетность по US GAAP за прошлый год.

Вслед за акциями в четверг снизился и рубль. По итогам дня на МосБирже доллар подорожал до 63,6325 руб. (+42 коп.). Европейская валюта выросла до 68,9900 руб. (+24,5 коп.). Более сильный рост доллара связан со снижением пары EUR/USD до 1,0840 впервые с апреля 2017 года. Утренние торги нефтью вблизи уровней вчерашнего закрытия обеспечат нейтральное открытие торгов рублем. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 63,0-64,3 руб., для европейской валюты — 68,3-69,7 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик ИАЦ «Альпари»