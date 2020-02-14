ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 3100-3130 пунктов

Российские фишки сегодня утром торгуются разнонаправленно. Индекс МосБиржи и индекс РТС демонстрируют околонулевую динамику. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги около 3100-3130 пунктов. Brent торгуется по $56,46 за баррель, прибавляя 0,21%. Рубль в плюсе. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 63,4-63,7 руб., а по паре евро/рубль – 68,7-69,0 руб. Евро/доллар торгуется на отметке 1,084.

Сегодня мы вернемся к самой громкой сделке года, те есть, к выходу Банка России из капитала «Сбербанка». Как известно, Министерство финансов покупает акции «Сбербанка» у Банка России за счет долларовой части ФНБ, превышающей необходимый по закону минимум в 7% ВВП. Для чего Минфин эти доллары продает за рубли, чтобы расплатиться с Банком России.

От продажи пакета акций у ЦБ образуется прибыль. Акции не переоценивались на балансе, так что профит равен сумме сделки, то есть, 2,5 трлн руб. 75% суммы Банк России должен перечислить обратно в бюджет Минфину. Тот в свою очередь профинансирует дополнительные расходы, намеченные в новых мерах по социальной поддержке граждан. Сделка крута. Круче этого только наверно IPO «Роснефти» 2006 года, когда правительство одним махом бесплатно получило контроль в «Газпроме» и легализовало дело «Юкоса», продав бумаги рядовым россиянам. Банк России будет продавать полученную от Минфина валюту на рынке. Но постепенно, от 3 до 7 лет. Речь идет о частичной стерилизации денежной массы. Забавно, что ЦБ РФ будет также покупать валюту в рамках бюджетного правила. По факту сторонники его отмены добились успеха.

Так или иначе, на валютном рынке появился новый фактор в пользу укрепления рубля. Пока по паре доллар/рубль мы ориентируемся на 60-62 руб. Мы также ориентируемся на дальнейший рост капитализации «Сбербанка России».

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»