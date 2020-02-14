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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 14 февраля: 3 220,6201 руб/1 г золота и 35,9100/1 г серебра

14 февраля 2020
ЦБ РФ с 14 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 220,6201 руб.
  • 1 грамм серебра - 35,9100 руб.
  • 1 грамм платины - 1 973,2700 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 907,6099 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 44,8099 р. (1,41%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0200 р. (0,06%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 15,1800 р. (0,78%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 162,3898 р. (3,42%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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