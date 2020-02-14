Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 14 февраля: 3 220,6201 руб/1 г золота и 35,9100/1 г серебра
14 февраля 2020
ЦБ РФ с 14 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 220,6201 руб.
- 1 грамм серебра - 35,9100 руб.
- 1 грамм платины - 1 973,2700 руб.
- 1 грамм палладия - 4 907,6099 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
44,8099 р. (1,41%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,0200 р. (0,06%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
15,1800 р. (0,78%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
162,3898 р. (3,42%).
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных
компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя
ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку
позиция
авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода
материала.
Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке
либо
продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в
прошлом
не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.