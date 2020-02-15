Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 15 февраля: 3 215,8799 руб/1 г золота и 35,9900/1 г серебра ЦБ РФ с 15 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 215,8799 руб.

1 грамм серебра - 35,9900 руб.

1 грамм платины - 1 982,9600 руб.

1 грамм палладия - 4 979,8301 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 4,7401 р. (0,15%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0800 р. (0,22%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 9,6900 р. (0,49%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 72,2201 р. (1,47%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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