«Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи краткосрочно останется в коридоре 3080-3120

Аналитики ИК «Фридом Финанс»:

Индекс «Мосбиржи» продолжает боковое движение ниже отметки 3100 пунктов. Рубль неожиданно укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти. Brent поднялась в цене на 90 центов, преодолев в моменте планку $57,5 за баррель.



Нефтяные котировки растут в отсутствие важной статистики по рынку. По всей видимости, у инвесторов повышается аппетит к риску в связи с постепенным отходом на второй план ситуации с развитием коронавируса. Влияние этого фактора на реальные сектора пока не подтверждается, и игроки спешат делать ставку на возвращение рынков к росту.



Рубль на этом фоне сумел укрепиться к доллару, на некоторое время откатившемуся ниже 63,5. По нашим оценкам, пара USD/RUB краткосрочно останется в диапазоне 63,5-63,7. Пара EUR/RUB удержится ниже 69, упираясь в поддержку на уровне 68,7.



На рынке акций к вечеру сменились лидеры падения. «Яндекс» просел на 4,4% после публикации слабых результатов за последний квартал прошлого года. Выручка компании по GAAP выросла на 33%, до 51,7 млрд руб., прибыль до вычета налогов повысилась на 7%, до 13,2 млрд при общерыночном консенсусе на уровне 13,7 млрд. Несовпадение фактических результатов с прогнозными побудило игроков начать распродажи. Мы считаем «Яндекс» локально переоцененным. Коррекция в его акциях может дойти до 2740 руб., что означает снижение на 7,5% от текущих значений.



Среди лидеров роста «Распадская», чьи акции прибавляют 3,9% на публикации о покупке компанией Evraz «Сибуглемета» у ВЭБа. Эта сделка может стать подготовкой к более глубокому сотрудничеству банка и холдинга, где «Распадская» сыграет не последнюю роль. Мы ожидаем слабого роста бумаги в этом году, она может набрать еще до 2,6%.



Индекс Мосбиржи, на наш взгляд, краткосрочно останется в коридоре 3080-3120. Впрочем, сильные движения на валютном рынке или в нефти могут вывести его из этого диапазона. Нефть, по нашему мнению, ждет откат в зону $56,4-56,9.







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С уважением,

Маргарита Торшина

PR-служба ИК «Фридом Финанс»

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