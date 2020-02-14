ПСБ: Игроки не хотят брать дополнительные риски в преддверии выходных

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



Российский фондовый рынок заканчивает неделю снижением на противоречивом внешнем фоне. С одной стороны, наши акции получили поддержку со стороны рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавил более 1,5%, поднявшись выше 54 долларов. С другой, ситуация на западных фондовых площадках способствовала продажам. Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,4%, а в США после первых тридцати минут торгов Dow Jones и S&P500 консолидировались у уровней закрытия предыдущего дня. На таком фоне к 18.00 мск. индекс МосБиржи снизился на 0,5%, отступив в район 3093 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Системы и Магнита, упавшие более чем на 2%. Из «фишек» выделим негативную динамику в бумагах Газпрома и Сбербанка, потерявших 0,8% и 0,7% соответственно. Лучше рынка торговались Распадская и ОГК-2, прибавившие 3,8% и 1,6%. Отметим, что позитивной динамики цен на нефть не хватило нашему рынку для попыток продолжения роста, продемонстрированного в первой половине недели. Вполне возможно, что сдержанность «быков» вызвана предстоящими выходными – игроки не хотя брать дополнительные риски, увеличивая объем акций в портфелях, на опасениях ухудшения ситуации с распространением коронавируса в Китае, что в начале следующей недели может привести к очередной волне снижения. В результате можно констатировать, что в ходе прошедшей недели индекс МосБиржи смог преодолеть краткосрочный нисходящий тренд, берущий начало от исторических максимумов. Однако подтвердить пробой подъемом выше сопротивления на уровне 3130 пунктов у «быков» не получилось. Отметим, что до пробоя этого сопротивления базовым сценарием остается продолжение негативной динамики и попытка рынка отступить в район 3000 пунктов. Если же индексу МосБиржи удастся преодолеть отметку 3130 пунктов, это станет сигналом к возобновлению полноценного роста и повысит вероятность возвращения к историческим максимумам.



На валютной секции Московской биржи рубль умеренно укрепился к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар и евро теряли в пределах 0,1%, торгуясь в районе 63,6 и 69 рублей. Отметим, что в рамках прошедших сессий рублю удалось отыграть часть потерь, понесенных неделей ранее. При этом в начале недели доллар вплотную подошел к ближайшей цели роста, расположенной на уровне 64,4 рубля, после чего началось коррекционное снижение. В середине недели американская валюта отступила к краткосрочному восходящему тренду, берущему начало от минимумов года, от которого долларовым «быкам» удалось вернуть себе инициативу и вывести американскую валюту в середину диапазона 63,2 – 64,4 рубля. Отметим, что сигналом к возобновлению полноценного снижения в долларе может стать пробой краткосрочного восходящего тренда и дальнейший уход под минимумы текущей недели. До этого момента на графике пары доллар/рубль с технической точки зрения сохраняется сценарий роста американской валюты, ближайшей целью которого продолжает оставаться сопротивление на уровне 64,4 рубля.