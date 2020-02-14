ИАЦ «Альпари»: Рыночные настроения понемногу ухудшаются

В конце второй февральской недели отечественный рынок ценных бумаг сполз вниз. Не сказать, что в информационном поле происходит что-то совсем неприятное, но и хорошего тоже мало. Вчерашний информационный драйвер коронавируса и нового витка спирали заболеваемости работает и сегодня и, похоже, актуальности не теряет. Индекс МосБиржи снижается к 3096 пунктам - некритично, но безальтернативно. Краткосрочно рублевый индикатор способен отойти к 3085 пунктам. Индекс РТС слабеет и на исходе второй рабочей недели февраля движется к 1530 пунктам довольно четко.

Акции «Системы» в пятницу обновили максимум на уровне 19,47 руб. и отступили ниже под влиянием технических сигналов. У бумаги явно есть потенциал для дальнейшего восхождения как минимум к 20,00 руб., но для этого из цены сначала должна уйти доля перекупленности.

«Яндекс» сегодня отчитался за 2019 год по стандартам US GAAP, информация вышла неплохой, но инвесторов она явно не порадовала. Чистая прибыль компании упала на 75% и составила 11,2 млрд рублей, скорректированная чистая прибыль выросла на 6%. Выручка увеличилась на 37%, а доходы за минусом «Яндекс Маркета» расширились на 39%. Группа компаний продолжает развиваться, и закономерно, что инвестиции не сразу дают повышенную эффективность - для некоторых из открытых проектов должно пройти какое-то время. Очень интересной смотрится ставка компании на проект «Яндекс.Лавка» - время для сегмента чуть упущено, но за счет масштабов самого Яндекса отставание от тренда еще можно наверстать.

Акции компании все еще лежат в русле долгосрочного восходящего тренда, сегодняшняя коррекция до 3010 руб. мало что значит в этом аспекте. В среднесрочной перспективе акции Яндекса вполне могут дотянуться до 3200 руб.

Доллар США сегодня чуть снижается в паре с рублем. У «россиянина» есть опора в виде нефти, и это позволяет ему игнорировать ухудшение внешних настроений к риску. Гринбек балансирует к вечеру около 63,56 руб., стратегически здесь ничего не меняется, в понедельник актуальным сохраняется коридор движений 63,30-64,00 руб. Евровалюта также чуть сползает вниз, пробив вниз уровень 69 руб. В понедельник ориентиры для колебаний евро в пределах 68,75-69,55 руб. сохраняются в силе.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»