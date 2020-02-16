ИАЦ «Альпари»: Биржевой календарь - «НОВАТЭК», энергетики и…тишина

На предстоящей неделе у многих корпоративных эмитентов начинается «период тишины» в преддверии публикации годовых финансовых отчётов по международным стандартам. Поэтому событий будет не слишком много. Однако у некоторых эмитентов «периоды тишины» уже закончились, и мы сможем ознакомиться с финансовыми результатами этих эмитентов по МСФО. Кроме того, на следующей неделе ряд компаний проведут заседания советов директоров.

«НОВАТЭК»: какими будут результаты за 2019 год без одноразовой прибыли?

Среда, 19 февраля, будет информационно насыщенным днём, но одним из главных событий дня станет публикация финансовой отчётности по МСФО за четвертый квартал 2019 года и весь 2019 год крупнейшего в России независимого производителя газа «НОВАТЭК». Напомним, что за девять месяцев 2019 года выручка корпорации выросла в годовом исчислении на 8%, до $646,8 млрд руб., однако нормализованный показатель EBITDA, с учётом более слабых результатов третьего квартала, понизился на 2%, до 191,3 млрд руб., а нормализованная чистая прибыль выросла на 7%, до 178,6 млрд руб.

Обращаем внимание, что мы здесь ссылаемся на так называемые нормализованные результаты, потому что с учётом финансового дохода от продажи «НОВАТЭКом» 30%-ной доли в проекте «Арктик СПГ 2» французской группе Total чистая прибыль «НОВАТЭКа» за девять месяцев 2019 года превысила выручку и достигла 834 млрд руб., но в данном случае мы ссылаемся на нормализованные результаты, то есть полученные без учёта этого одноразового фактора.

Мы полагаем, что по итогам 2019 года выручка «НОВАТЭКа» может вырасти до 840-850 млрд руб., а нормализованная EBITDA компании может превысить 250 млрд руб. Дивиденды «НОВАТЭКа» за 2019 год с учетом уже выплаченных промежуточных дивидендов за первое полугодие могут составить 25-30 руб. на акцию. Наша целевая цена акции «НОВАТЭКа» составляет 1300 руб. на акцию, рекомендуем «покупать» эти акции в годовом горизонте.

«Энел Россия» обновит стратегию: что с дивидендами?

В среду, 19 февраля, входящая в международную энергетическую группу Enel компания «Энел Россия» представит аналитикам новую трёхлетнюю стратегию развития на 2020-2022 годы. Напомним, что в 2019 году компания уже публиковала стратегический план на три года, в котором предполагалось, что в 2019 году её показатель EBITDA понизится на 9% к 2018 году, до 15 млрд руб., а чистая прибыль от обычной деятельности снизится на 8,2%, до 6,7 млрд руб. Однако наибольший интерес у инвесторов будет вызывать вопрос о дивидендах по итогам 2019 года. В предыдущем стратегическом плане компания намеревалась при рекомендации общему собранию акционеров по выплатам дивидендов придерживаться целевого показателя в 65% чистой прибыли по МСФО.

Результаты за девять месяцев 2019 года оказались довольно слабыми, в связи с чем инвесторов будет интересовать, сможет ли компания по итогам 2019 года придерживаться того же целевого показателя, или цель будет временно понижена. Если бы компания выполнила обещания, сформулированные в предыдущей стратегии, то, исходя из прогнозной чистой прибыли на 2019 год в 6,7 млрд руб. и коэффициента дивидендных выплат в 65% от годовой чистой прибыли, дивиденд на акцию у неё мог бы составить 0,123 руб., что оказалось бы на 14% ниже дивиденда за 2018 год, но её дивидендная доходность всё равно бы превысила 11%.

Однако выполнение прогноза и будущие дивиденды под вопросом, так как по итогам девяти месяцев 2019 года «Энел Россия» получила убыток в 27 млн руб. по сравнению с чистой прибылью за девять месяцев 2018 года в 4,9 млрд руб. Наша целевая цена по акциям «Энел Россия» составляет 1,12 руб. на акцию, рекомендуем «держать» бумаги.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»