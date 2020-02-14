«Фридом Финанс»: Фондовые индексы выбирают нейтралитет

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

На торгах 13 февраля американские биржевые индексы не могли определиться с направлением после достижения рекордных уровней накануне. Дальнейшему росту препятствовали сообщения о резком росте числа зараженных коронавирусом в Китае. В итоге S&P500 потерял 0,16% и закрылся на уровне в 3374 пунктов.

Количество заявок на пособие по безработице за минувшую неделю немного выросло, но осталось вблизи многолетних минимумов. Акции Cisco упали более чем на 6%, после того как компания сообщила об очередном снижении квартальной выручки. Защитные сектора завершили торги в плюсе, а энергетический и промышленный потеряли больше, чем широкий рынок.

Мировые фондовые площадки торгуются разнонаправленно на фоне свежей статистики распространения коронавируса. Число новых случаев за последний день составило 4380. Это больше, чем до введения новой методики диагностики, но значительно меньше, чем в предыдущем отчете, зафиксировавшем скачок заболеваемости на 14890. Резкие колебания статистики усиливают неопределенность в отношении развития эпидемии и ее возможных последствий. Компании продолжают предупреждать о негативном воздействии вируса на бизнес в первом квартале. Вместе с тем инвесторы продолжают надеяться на быстрое восстановление экономики. Все эти противоречивые факторы делают проблематичным прогноз дальнейшей траектории фондовых индексов.

Азиатские площадки демонстрируют смешанную динамику. Японский Nikkei теряет 0,6%. Гонконгский Hang Seng и шанхайский CSI 300 растут в пределах 0,3-0,7%. Европейские биржи открылись в легком минусе.

Спрос на безопасные активы сохраняется. Облигации растут в цене. Доходность 10-летних казначейских бондов США опускается ниже 1,60%. Золото торгуется без явных изменений выше $1570 за унцию. Нефть марки Brent остается около $57 за баррель. Аппетит к риску сегодня невысокий. Ожидаем, что индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии будет колебаться вблизи 3370 пунктов.

Из макроэкономической статистики сегодня стоит обратить внимание на данные по розничным продажам и промышленному производству в январе. Результаты могут зафиксировать первую реакцию американской экономки на угрозу коронавируса, но прояснится эта картина скорее в февральских отчетах. Консенсус предполагает сохранение положительной динамики розничных продаж, что будет поддерживать потребление. Промышленное производство, как ожидается, вновь снизится, несмотря на сильные данные PMI.

Индекс настроений от Freedom Finance остается под давлением и находится на уровне 19 из 100, что может отражать новую волну беспокойства по поводу резкого роста заражений коронавирусом после изменения методики диагностики в КНР. Показатель рассчитывается ежедневно на основе анализа текстов финансовых статей Bloomberg, WSJ, Reuters, CNBC, NYTimes за последний месяц с помощью инструментов машинного обучения. Индекс нормирован от 0 до 100, где 0 — самая негативная оценка.

Техническая картина по S&P500 не мешает индексу обновлять максимумы. Он остается выше линий тренда, тянущихся с 2009 года и октября 2019-го. В целом текущий момент выглядит позитивно. Прошедшая коррекция избавила S&P500 от перекупленности, и теперь вероятность продолжения ралли повысилась. Показатели момента RSI и MACD благоприятствуют дальнейшему подъему.



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С уважением,

Маргарита Торшина

PR-служба ИК «Фридом Финанс»

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