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«Фридом Финанс»: Yandex снизит скорость

17 февраля 2020

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

- Торговая динамика была разнонаправленной. Лидерами роста вновь стали акции ТГК-2 (+25,34%). Аутсайдерами стали акции Yandex N.V. (-2,47%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 63,50 на фоне небольшого отскока цены на нефть.

Котировки Yandex N.V. упали после отчета за 2019 год. Темпы роста рекламы, которая пока вносит основной вклад в доходы компании, составили около 18%. На положительную рентабельность EBITDA вышел сегмент такси. Заметно снизилась общая рентабельность EBITDA (до 30%) и прибыли (13%), на фоне роста выручки на 38%. Отчасти это обусловлено особенностями бухучета. Нервная реакция инвесторов вызвана не только сокращением рентабельности, но и прогнозом снижения темпа роста в нынешнем году до 22-25%. По итогам 2020 года выручка может достичь 215 млрд руб., EBITDA – 65 млрд, прибыль –35 млрд руб. По основным мультипликаторам на 2021 год Yandex торгуется близко к Google и Mail.ru, но дешевле Alibaba и Baidu. Однако, на текущий год акции выглядят переоцененными. Я полагаю, что иностранные фонды не будут пересматривать свои позиции в акциях ведущего российского интернет-гиганта, бизнес которого простирается в сегмент розничных услуг (такси, доставка). Конкуренция с Mail.ru на рынке рекламы и такси не выглядит для Yandex опасной, хотя, возможно, будет тормозить рост рентабельности этих сегментов. До конца квартала котировки, вероятнее всего, будут торговаться преимущественно в коридоре 2800-3000 руб.

Ожидаем смешанную динамику. В фокусе статистика промпроизводства в России, макроэкономические индикаторы из Китая и Японии. Ожидание в паре USD/RUB в диапазон 63,00-64,00. Ориентир по индексу Мосбиржи: 3080-3110 п.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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