ПСБ: Регуляторы продолжают поддерживать рынки

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



Предстоящая неделя вновь пройдет знаком коронавируса. Данный фактор продолжает оставаться основным при определении инвесторами отношения к рисковым активам, что влияет на динамику большинства рынков. Пока Китаю так и не удалось стабилизировать ситуацию. К утру понедельника количество заболевших превысило уже 71 тысячу человек, а каждый день регистрируется более 2000 новых случаев заражения. Неопределенность, связанная с отсутствием возможности оценить реальные итоговые последствия распространения коронавируса на экономику не позволяет инвесторам определить справедливую стоимость широкого спектра активов. Это заставляет игроков сокращать объемы рисковых активов в портфелях и не дает уровневых ориентиров для покупки.



Вторым важным фактором в ближайших сессии станут выступления членов ФРС, публикация протоколов последнего заседания американского регулятора, а также действия Народного Банка Китая. В сложившихся обстоятельствах повышенной неопределенности именно действия мировых Центробанков по стабилизации ситуации способствуют удержанию рынков от более существенного снижения. ФРС продолжает вливать ликвидность в систему. Более того, на прошедшей неделе Дж. Пауэлл заявил, что при спаде в экономики США может понадобиться новый этап количественного смягчения (QE) и ФРС в этом случае агрессивно задействует все возможные инструменты. Логично, что в сложившейся ситуации сигналы от американского регулятора способствуют улучшению настроений на рынках и росту спросу на риск. Также вливание ликвидности проводит и ЦБ Китая – сегодня с утра он в очередной раз через операции РЕПО предоставил ликвидности на 100 млрд юаней.



В ходе недели инвесторам стоит обратить внимание на макроэкономическую статистику. В частности, отметим публикацию в США индекса цен производителей и индекса производственной активности ФРБ Филадельфии. В пятницу выйдут предварительные PMI в Европе и США.



Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как нейтральные. В Азии основные индексы демонстрируют разнонаправленное движение. При этом Shanghai Composite растет более чем на 1,5% на вливании ликвидности со стороны китайского регулятора, а японский Nikkei225 снижается на 0,7% на слабых данных по ВВП за 4 квартал. Фьючерсы на основные американские индексы сегодня с утра прибавляют порядка 0,2%, а ближайший фьючерс на нефть марки Brent закрепился выше 57 долларов за баррель. Отметим, что сегодня в рамках сессии ожидаем пониженную активность игроков на фоне выходного в Штатах, где сегодня отмечают День президента.



Учитывая внешний фон, в начале торгов понедельника ожидаем бокового движения индекса МосБиржи у уровней закрытия предыдущей недели. Отсутствие торгов в США, будет способствовать низкой активности игроков и снижению волатильности на рынке, что может привести к сохранению нейтральной динамики в рамках всей сессии и удержанию индексом МосБиржи позиций в диапазоне 3080 – 3110 пунктов. При этом в рамках предстоящей недели ожидаем движения индекса МосБиржи в коридоре 3060 – 3130 пунктов. Выход из данного диапазон может дать направление дальнейшему среднесрочному движению.



На валютной секции Московской биржи, на фоне стабильной ситуации на рынке энергоносителей и умеренного укрепления валют развивающихся стран, ожидаем некоторого роста рубля по отношению к основным мировым валютам в начале сессии. В результате доллар в первый час торгов может отступить в район 63,4 рубля. В дальнейшем возможен переход в боковое движение, на фоне низкой активности игроков, и сохранения парой доллар/рубль позиций в диапазоне 63,2 – 63,6 рубля.