ИАЦ «Альпари»: Нефть незначительно снижается, рубль под давлением

В пятницу нефтяные котировки продолжили рост. Торги стартовали с отметки $56,4 за баррель марки Brent, затем цена снизилась к $56,1 после чего перешла к росту. К началу американской торговой сессии цена поднялась до $57,5, а завершила день чуть ниже, вблизи $57,3. Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал рост числа активных нефтяных платформ в США за неделю на две единицы, до 678 штук, но это не повлияло на котировки нефти. Утром понедельника черное золото торговалось с небольшим понижением, вблизи $57,2 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $56,6-57,7 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $53,2-59,8.

Большинство западных фондовых индексов в пятницу снизилось. На общем негативном фоне скорректировался и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,42%. Долларовый индекс РТС просел сильнее, на 0,56%. Среди лидеров снижения – «Яндекс» (-2,47%) и «Магнит» (-2,16%). Американский индекс Dow 30 скорректировался вниз при этом на 0,09%. Утром понедельника рынки стран АТР торговались разнонаправленно: Шанхай и Гонконг росли, Австралия и Япония снижались. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3390 п., на 0,25% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня, обновив исторический максимум. Неопределенность на азиатских рынках задает нейтральный внешний фон перед открытием рынка российских акций, мы ожидаем открытия торгов вблизи уровней закрытия пятницы. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 3065-3130 пунктов, по индексу РТС — 1520-1550 пунктов.

В отличие от акций, рубль в пятницу умеренно укрепился. По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 63,5625 руб. (-7 коп.). Европейская валюта снизилась до 68,8900 руб. (-10 коп.). Незначительное утреннее снижение нефтяных котировок может оказать умеренное давление на рубль в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 62,9-64,2 руб., для европейской валюты — 68,2-69,6 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик ИАЦ «Альпари»