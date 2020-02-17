ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги около 3100 пунктов

Российские фишки сегодня утром торгуются разнонаправленно. Индекс МосБиржи и индекс РТС находятся в плюсе. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги около 3100. Brent торгуется по $57,25 за баррель, теряя 0,12%. Рубль в плюсе. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 63,2-63,5 руб., а по паре евро/рубль – 68,5-68,8. Евро/доллар торгуется на отметке 1,084.

Доходы членов правления компании «Газпром» в прошлом году сократились до 1,33 млрд руб. с 2,55 млрд руб. В правление компании входят 14 человек. Cокращение их доходов связано со снижением премий для членов правления примерно на 1 млрд руб. В 2015–2018 годах выплаты составляли около 2,23 млрд руб. Большую часть премий члены правления получают одномоментно — либо в первом, либо во втором квартале года, когда топ-менеджеры получают годовые бонусы. В 2019 году выплат не было.

Кого-то удивляют выплаты менеджменту государственных компаний. Однако эти платежи идут не из бюджета, а из выручки компаний. Государственные холдинги практически ничем не отличаются от других субъектов рынка. Единственное отличие – контрольный пакет акций в руках государства. То есть дивиденды идут не в карман олигарха, а в бюджет. Если исходить из точки зрения, что недра должны принадлежать народу, наверно, это справедливо. Глядя на рост дивидендов газового холдинга, можно сделать вывод, что менеджмент «Газпрома» не зря ест свой хлеб.

17 февраля 1993 года Постановлением Правительства РФ во исполнение Указа Президента РФ государственный газовый концерн «Газпром» преобразован в российское акционерное общество. В нулевые годы «Газпром» превратился в диверсифицированную энергетическую группу, появились новые направления: нефть, покупка НК «Сибнефть» осенью 2005 года, и электроэнергетическое направление, которое было сформировано во время реформы РАО «ЕЭС России». Государственный энергетический холдинг был разделен и прекратил свое существование в 2008 году.

Согласно представленным прогнозам, «Газпром» продемонстрирует сильные результаты за 2019 год. Объем продаж – $126 млрд, чистая прибыль – $21,4 млрд. Не очень понятно, почему менеджмент «Газпрома» должен зарабатывать меньше, чем менеджмент Exxon или «Лукойла». В последнем менеджмент является еще и основным акционером компании, то есть имеет доход за счет дивидендов и роста капитализации нефтяного холдинга.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»