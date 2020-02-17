ИАЦ «Альпари»: Энергичный рост в энергетике

За неделю с 10 по 14 февраля российский фондовый рынок начал расти немного увереннее. Если рублёвый индекс МосБиржи вырос за неделю на 0,3%, до 3096,88 пункта, то долларовый индекс РТС вырос уже на 1,1% до 1534,89 пункта. Новости о китайском коронавирусе ушли на второй план, так как их затмили хорошие корпоративные новости из России. Прежде всего, это Дни инвестора «Газпрома», которые российский газовый гигант провёл на прошлой неделе в Лондоне и Нью-Йорке.

Другой положительной новостью для фондового рынка стало официальное сообщение о том, что правительство РФ в текущем году выкупит контрольный пакет акций «Сбербанка» у его нынешнего владельца ЦБ РФ. Но сильнее всех за неделю оказались акции энергетических компаний. На 11,2% на прошлой неделе подорожали акции «Энел Россия», на 7,3% взлетели акции «Интер РАО», на 6,4% повысились котировки «Мосэнерго», а обыкновенные акции «Россетей» прибавили 4,2% стоимости, причём, как оказалось, такие темпы роста – ещё не рекорд.

А лидеров роста на прошлой неделе оказалось целых два: это акции «ОГК-2» и «ТГК-1», показавшие за неделю мощнейший рост на 24% и 23%, соответственно. Цены акций компаний выросли, соответственно, до 0,724 руб. («ОГК-2») и до 0,016476 руб. («ТГК-1»). Причина роста акций именно этих эмитентов, на наш взгляд, заключалась в заявлении представителей «Газпром энергохолдинга», контролирующего акционера обоих эмитентов, сделанном в ходе Дня инвестора «Газпрома» в Нью-Йорке о том, что холдинг не намерен переводить дочерние энергокомпании на единую акцию.

Это заявление вызвало ралли в бумагах двух названных выше эмитентов, а также хороший рост акций «Мосэнерго» – ещё одной дочерней компании «Газпром энергохолдинга», и, вероятно, создало позитивный фон для акций других компаний отрасли электроэнергетики. Наша целевая цена акции «ТГК-1» составляет 0,019 руб., мы рекомендуем «покупать» бумаги в годовом горизонте. Наша новая целевая цена акции «ОГК-2» повышена до 0,77 руб., но рекомендация снижена с «покупать» до «держать» акции в связи с тем, что акция выглядит в настоящее время несколько переоценённой.

Основным аутсайдером недели стали глобальные депозитарные расписки X5 Retail Group. За неделю эти бумаги на Московской Бирже упали на 3,8%, до 2152 руб. Объективных причин для падения бумаг мы не видим, особенно в свете недавно вышедших сильных операционных результатов группы. Скорее, акции дешевеют в рамках технической коррекции. Наша целевая цена расписки X5 Retail Group составляет 2400 руб. за бумагу, рекомендуем эти бумаги «покупать».

Мы ожидаем, что на этой неделе индекс РТС переместится в коридор 1530-1570 пунктов, а индекс МосБиржи пока останется в интервале 3000-3050 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»