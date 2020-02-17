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Курсы валют ЦБ РФ на 17 февраля: 63,3085 руб/доллар США и 68,6201 руб/евро

17 февраля 2020
ЦБ РФ с 18 февраля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 63,3085 руб.
  • 1 евро - 68,6201 руб.
  • 10 китайских юаней - 90,6947 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1451 р. (0,23%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1509 р. (0,22%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,2143 р. (0,24%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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