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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 17 февраля: 3 215,8799 руб/1 г золота и 35,9900/1 г серебра

17 февраля 2020
ЦБ РФ с 15 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 215,8799 руб.
  • 1 грамм серебра - 35,9900 руб.
  • 1 грамм платины - 1 982,9600 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 979,8301 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 4,7401 р. (0,15%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0800 р. (0,22%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 9,6900 р. (0,49%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 72,2201 р. (1,47%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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