Альфа-Банк: Мировые рынки акций пытаются двигаться вверх

Открыв снижением минувшую неделю, европейские рынки акций к ее концу начали расти. Неприятие риска у инвесторов пока еще в некоторой степени сохраняется; российский рынок акций в минувший пятницу пытался уйти из зоны снижения – по итогам дня индекс РТС опустился на 0,4% до 1 537 пунктов, а индекс Московской биржи снизился на 0,2% до 3 103 пунктов.

Мы ожидаем, что сегодня утром российский рынок акций откроется ростом, хотя объемы торгов, по всей видимости, будут небольшими, так как рынки США сегодня закрыты по случаю Дня президента. Новые стимулы в китайской экономике окажут поддержку акциям сырьевых компаний и ценам на нефть. Предложение администрации Дональда Трампа заметно понизить налоги для среднего класса может подержать ралли на американском рынке акций.