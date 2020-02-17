«Фридом Финанс»: Фондовый рынок сохраняет тренды прошлой недели

Аналитики ИК «Фридом Финанс»:

В отсутствие внешнего сильного фона (площадки США закрыты в связи с празднованием Дня президентов), нефть остается на максимумах с прошлой недели. Мощный негатив пришел из Японии: падение ВВП сильнее прогнозов, однако напрямую на российские бумаги и валюту это пока не повлияло.



Brent торгуется по $57,3 за баррель, на максимумах с начала месяца. Потенциал роста от текущих значений до $58,2, но, реализуется ли он до конца дня, будет зависеть от новостей и баланса на рынке. Не исключаем коррекцию в диапазон $54-56.



Цены на золото полностью отражают сниженную торговую активность. Уход напряжения, связанного с вирусным шоком, так и не вызвал отката ниже поддержки $1580 за унцию. Спрос на золото сохраняется. Игроки рассчитывают на продолжение ралли. Наш таргет по этому инструменту на ближайшие дни — $1600.



Фондовый рынок по инерции держит те тренды, которые были заданы еще на прошлой неделе. За неимением других идей участники торгов продолжают подбирать бумаги энергодочек «Газпрома», ожидая роста дивидендов по ним. На торгах сегодня лидируют «ОГК-2» (+2,7%) и «ТГК-1» (+2,5%). При этом падает спрос на «Мосэнерго» (-0,9%). При нынешней конъюнктуре они принесут порядка 8,8-9,7% годовых.



Рынок заново отыгрывает историю вокруг подготовки «Евразом» СП с ВЭБом. «Распадская», которая росла в прежние сессии, сегодня в минусе на 0,6%. Мечел, ее конкурент по угольной отрасли, наоборот, в плюсе на 1,5%. Также хорошую динамику показывают «Россети» (+1,4%), «Интер РАО» (+1,3%), ФСК (+1,3%), «Энел Россия» (+1,2%). Ралли происходит на фоне нового витка обсуждения в правительстве энерготарифов для бизнеса. Все названные компании, по нашему мнению, выглядят локально переоцененными.



«Сбербанк» (-0,3%) и «Яндекс» (-0,9%) сегодня в числе аусайдеров – на фоне новости, что госбанк дал доступ другим банкам к инфраструктуре «Яндекс Кассы». Рынок рассматривает данный сервис как конкурента Системы быстрых платежей, продвигаемой ЦБ, и, вероятно, не видит в нем большой перспективы. На наш взгляд, бумаги «Сбербанка» сейчас недооценены. Среднесрочно ожидаем роста в них до 290 рублей. «Яндекс», напротив, справедливо корректируется. Не исключаем снижения с нынешних 2980 руб. до 2800 руб.



Рубль в начале недели укрепляется. Пара USD/RUB торгуется по 63,3. Мы ожидаем, что коридор 63,0-63,5 на ближайшую сессию сохранится. Евро сегодня проваливался до 68,5. Мы ожидаем отката к 69 за единицу. Прогноз по индексу Мосбиржи – 3090-3120.