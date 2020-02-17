ИАЦ «Альпари»: Итоги недели на белорусском валютном рынке (10.02-14.02)

Стоимость валютной корзины растет третью неделю подряд, на этот раз за счет роста курсов доллара и российского рубля. По данным Национального Банка РБ, за минувшую неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США выросла на 1,03%, до 2,1986 бел. руб. Европейская валюта снизилась на 0,11% и стоит 2,3830 бел. руб. Российский рубль подорожал на 1,11% и стоит 3,4651 бел. руб. за 100 российских. Стоимость валютной корзины в результате выросла за неделю на 1,84%.

Всего с начала года доллар подорожал на 4,52%, евро подорожал на 1,30%, а российский рубль подорожал на 1,79%. Стоимость валютной корзины выросла за это время на 2,50%. При этом российский рубль и корзина обновили максимумы с начала года в четверг, а доллар и евро – в пятницу.

На начавшейся неделе доллар может подорожать до 2,22 бел. руб., евро может остаться вблизи 2,38 бел. руб. А российский рубль может подрасти до 3,50 бел. руб. за 100 российских.

В январе объем международных резервных активов РБ снизился на $150,4 млн (+1,6%) и на 1 февраля составил $9,243 млрд в эквиваленте. По заявлению Нацбанка, снижение резервов по итогам января обусловлено плановым погашением Правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму $556 млн.

Решением Правления Нацбанка с 19 февраля ставка рефинансирования будет снижена на 25 б.п., до 8,75%. Регулятор ожидает, что в текущем году инфляция будет находиться в пределах установленного ценового ориентира 5%. Внешние условия останутся благоприятными для динамики цен в стране, со стороны внутренней экономики также не ожидается проинфляционного давления. Следующее заседание Правления НБ РБ по денежно-кредитной политике запланировано на 13 мая.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в январе вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,9%, рост за последние 12 месяцев составил 4,7%.

ВВП в сопоставимых ценах в январе-декабре 2019 года вырос на 1,2% к соответствующему периоду предыдущего года.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны на 2020 год и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 2,8%, инфляция ожидается не более 5%.

Вадим Иосуб, старший аналитик ИАЦ «Альпари»