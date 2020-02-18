«Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи пробился выше 3100 пунктов

Аналитики ИК «Фридом Финанс»:

- Рынок в целом стабилен, но отдельные эмитенты в течение дня показали драматичный разворот.

Котировки ТГК-1, бывшей в лидерах роста несколько сессий подряд, внезапно упали на 3,3%, хотя еще утром повышались на 2,5%. На наш взгляд, инвесторы фиксируют прибыль по бумаге. Коррекция напрашивалась уже давно: с прошлой недели ТГК-1 набрала более 24%. Потенциал снижения мы оцениваем еще в 9,3%.



В лидерах роста сегодня «Новатэк» (+3,9%). Мощный разгон котировок вызвало объявление Минфином проектов, которые получат новые льготы по налогам за работу в Арктике. «Новатэк» был в их числе наряду с «Лукойлом» и «Роснефтью». По нашей оценке, акции «Новатэка» недооценены рынком. Ближайшая цель по росту – 1140 рублей (+4,3% к текущей цене).



Из новых историй стоит упомянуть рост в акциях «Интер РАО» (+2,7%) и АФК «Система» (+1,3%). Обе компании дорожают на фоне скандала с перерасчетом за тепло в Башкирии, где в результате доначислений население должно будет заплатить в пользу сбытовых организаций, аффилированных с названными холдингами, около 70 млн руб. В ходе недавних проверок власти нарушений не выявили. По стоимости бумаг обе компании находятся на пиках. На наш взгляд, АФК «Система» может среднесрочно потерять 3,1%, «Интер РАО» — до 7,7%.



Нефть торгуется без изменений на уровне $57,3 за баррель. Мы видим консолидацию вблизи текущих значений. Текущая цена неустойчива, поэтому возможно ее падение в диапазон $55-56, после чего наиболее вероятно продолжение ралли. Золото держится более уверенно, привязавшись к поддержке около $1580. Мы полагаем, что с этих уровней начнется рост.



Доллар и евро теряют в парах с рублем до -0,2%. Прогноз по USD/RUB: 63-63,5, по EUR/RUB: 68,5-69. Индекс Мосбиржи тяготеет к тому, чтобы закрыться не ниже 3100 пунктов, но и подъема выше 3110 не ожидаем.