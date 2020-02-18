ПСБ: Промышленность в январе сохранила рост за счет отраслей ориентированных на внутреннюю экономику

В январе промышленность ожидаемо показала слабые результаты (за январь +1,1% г/г при консенсус-прогнозе +1,7%). Наша оценка, учтенная в консенсус-прогнозе, составляла +1% г/г. Торможение выпуска в значительной степени поясняется стагнацией внешнего спроса в условиях поддержания активных бюджетных трат (в январе неожиданно федеральный бюджет оказался дефицитным, что не характерно для начала года).

На февраль мы прогнозируем сопоставимые уровни роста промышленности – слабость внешнего спроса продолжит компенсироваться активностью в отраслях, ориентированных на внутренний рынок. Прогноз на 2020 год без изменений (+2%).

В роли главного фактора роста закрепилась обрабатывающая промышленность. Наибольший рост зафиксирован по выпуску компьютеров и электроники (+16,7% г/г), машин и оборудования (+16,7% г/г) пищевой промышленности (+11% г/г), электрического оборудования (+7,9%). Продолжился рост в химии и нефтехимии, пр-ве лекарств, нефтепереработке и бумажной промышленности. На фоне стагнации продаж сократился выпуск автотранспортных средств (-12,3%). Заметное сокращение выпуска (-4,4%) было зафиксировано в производстве металлоконструкций.

Росстат пересмотрел статистические ряды по промышленному выпуску, перейдя на весовую структуру отраслей 2018 года (ранее использовалась структура 2010 года). Изменение базовой весовой структуры отраслей является нормальной практикой.

В результате пересмотра базовой структуры, процессы, происходившие в промышленности в 2019 году, стали представлены в несколько ином свете. Стабильный рост в середине года в основных отраслях – сменился поступательным спадом в добыче полезных ископаемых (что на наш взгляд четче отражает действительность) и более высокими темпами роста в обрабатывающей промышленности (что также согласуется с усилением бюджетных трат с середины 2019 года).

В краткосрочной перспективе динамика выпуска добывающей промышленности с высокой вероятностью продолжит оказывать негативное влияние на рост в промышленности (в т.ч. негативное влияние коронавируса). В то же время, ждем дальнейшего роста в обработке.