ПСБ: Ожидаем давления на рубль в начале сессии

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ



Сегодня перед открытием российского рынка для рубля сложился умеренно негативный внешний фон. Отступление на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,9%, вернувшись в район 57 долларов, а также ослабление валют развивающихся стран, теряющих в пределах 0,3%, окажет давление на российскую валюту. В результате в начале сессии продажи в рубле будут преобладать, что позволит доллару уже в первые минуты подтянуться в район 63,6 рубля. В дальнейшем негативные настроения в рубле могут сохраниться на фоне роста опасений относительно влияния коронавируса на мировую экономику, что способствует снижению аппетита к рисковым активам, включая валюты EM и энергоносители. При этом в рамках предстоящей сессии ожидаем сохранения американской валютой позиций в диапазоне 63,2 – 64,4 рубля.



Напомним, что днем ранее основные мировые валюты ослабли по отношению к рублю. Так, к окончанию дня доллар и евро потеряли порядка 0,2%, отступив до 63,5 и 68,7 рубля соответственно. При этом американская валюта в ходе сессии протестировала двойную поддержку в виде уровня 63,2 рубля и краткосрочного восходящего тренда, берущего начало от минимумов года. Сил на ее пробой не хватило, что позволило «быкам» вернуть себе инициативу и к окончанию торгов отыграть большую часть потерь. Отметим, что до пробоя данной поддержки и ухода ниже минимумов прошлой недели говорить о развороте и начале полноценного укрепления рубля преждевременно, а текущая динамика укладывает в разряд коррекции.

Если иное не предусмотрено отдельным письменным соглашением сторон, настоящее сообщение, независимо от его содержания, не направлено на создание каких-либо юридически значимых последствий, включая, но не ограничиваясь следующими: не является офертой или акцептом предложения о принятии нами на себя и/или об изменении и/или о прекращении какого-либо обязательства, не является отказом от договора, отказом от его исполнения в целом или в части, отказом от осуществления какого-либо права или нашим согласием на совершение какого-либо юридически значимого действия. Любые взаимные договоренности сторон, имеющие целью создание, изменение либо прекращение обязательств должны оформляться в письменной форме либо должны быть явно выражены сторонами в иной согласованной сторонами форме.

Настоящее сообщение (включая любые вложения) предназначено исключительно его адресатам и является конфиденциальным. Если Вы не являетесь тем получателем, которому это сообщение было предназначено, просим Вас незамедлительно информировать об этом отправителя и удалить полученное сообщение. Любой просмотр неуполномоченным лицом, не соответствующее целям использование, распространение, предоставление и/или иное раскрытие сообщения (включая любые вложения) полностью или в части запрещены.