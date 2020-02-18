ИАЦ "Альпари": МВФ помог рублю укрепиться

В понедельник, 17 февраля, рублю снова повезло. К закрытию торгов понедельника обменный курс доллара расчётами «на завтра» снова упал, на этот раз потеряв 11 коп. (-0,18%), снизившись до 63,45 руб. А курс единой европейской валюты понизился ещё на 15 коп. (-0,21%), до 68,74 руб.

В мире сейчас нет единого мнения по поводу влияния вспышки вируса Covid-19 на мировую экономику. Так, глобальное рейтинговое агентство Moody’s в понедельник понизило прогноз совокупного ВВП стран «большой двадцатки» на 2020 год с 2,6% до 2,4% из-за влияния указанного коронавируса на экономику прежде всего Китая. Однако глава МВФ Кристалина Георгиева не согласна с такими мрачными прогнозами и заявила, что ожидает так называемого V-образного восстановления экономики Китая после вспышки вируса: сначала резкий спад, потом такой же резкий рост.

На этом противоречивом новостном фоне нефть сорта Brent в понедельник выросла на 0,19%, до $57,36 за баррель. Как сообщают западные СМИ, Россия не поддерживает предложение технического комитета ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти на 600 тыс. баррелей в сутки, и вместо этого российское Минэнерго предлагает продлить действующие квоты на сокращение добычи нефти до конца года. Сегодня с утра цена нефти Brent снова идёт вниз, в настоящий момент она падает на 0,85%.

Мы ожидаем разнонаправленной динамики курса рубля на открытии торгов. Сохраняем прогноз по курсу доллара в 63-64 руб. и немного снижаем прогноз по курсу евро до 68-69 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»