ИК «Фридом Финанс»: Apple спровоцировала распродажу

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Американские индексы в течение торгов 14 февраля колебались между ростом и снижением. Но к концу сессии индекс широкого рынка все же сумел выйти в плюс. Инвесторы отыгрывали публикацию блока макроэкономических данных и результаты компаний, а также следили за развитием ситуации с распространением коронавируса. S&P500 по итогам торгов прибавил 0,18%, достигнув 3380 пунктов. Dow Jones завершил день в минусе. Лидерами роста стали акции защитных секторов недвижимости и коммунальных услуг. 17 февраля рынок был закрыт в связи с празднованием в США Дня президентов.

Мировые фондовые площадки сегодня снижаются на фоне ухудшения прогноза Apple на первый квартал из-за вспышки коронавируса. Компания заявила, что не сможет выполнить план по выручке, так как отрицательные последствия распространения коронавируса для производства продлятся дольше, чем предполагалось раннее. Между тем число новых случаев заражений за последний день составило 2455, количество летальных исходов увеличилось на 98 до 1873. Распространение инфекции не ускоряется, но говорить о его затухании пока рано. Опасения по поводу негативных последствий заболевания для мировой экономики вынуждают инвесторов сокращать позиции в рисковых активах.

Азиатские фондовые индексы на этом фоне падают. Японский Nikkei и гонконгский Hang Seng теряют более 1,4%, шанхайский CSI 300 опустился на 0,5%. Китайские власти продолжают монетарную стимуляцию экономики, предоставляя ликвидность и снижая процентные ставки, что поддерживает фондовый рынок. Европейские биржи открылись снижением на 0,4%.

Спрос на безопасные активы сохраняется. Облигации растут в цене. Доходность 10-летних казначейских бондов США опускается ниже 1,55%. Золото поднимается к $1590 за унцию. Нефть марки Brent торгуется в минусе вблизи $57 за баррель. Аппетит к риску сегодня слабый. Ожидаем, что индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии скорректируется к 3370 пунктам.

Значимой макроэкономической статистики сегодня не запланировано.

До открытия рынка сегодня отчитаются ретейлер Walmart и производитель медицинского оборудования Medtronic. Обе компании ждут роста выручки и прибыли. Инвесторов Medtronic будет интересовать прогноз компании. После закрытия выйдет отчетность Verisk Analytics, специализирующейся на анализе данных и оценке рисков. Прогноз предполагает рост доходов и EPS компании.

Индекс настроений от Freedom Finance остается под давлением и находится на уровне 17 из 100, опустившись за день на два пункта, что может отражать новую волну беспокойства по поводу резкого роста заражений коронавирусом после изменения методики диагностики в КНР. Показатель рассчитывается ежедневно на основе анализа текстов финансовых статей Bloomberg, WSJ, Reuters, CNBC, NYTimes за последний месяц с помощью инструментов машинного обучения. Индекс нормирован от 0 до 100, где 0 — самая негативная оценка.

Техническая картина сигнализирует о том, что S&P500 остается в режиме консолидации. Индекс держится выше линий тренда, тянущихся с 2009 года и октября 2019-го. В целом текущий момент выглядит позитивно, но неспособность S&P500 обновить максимумы закрытия в последние дни указывает на усталость «быков». Показатели момента RSI и MACD по-прежнему не мешают дальнейшему подъему.

В поле зрения

Walmart

18 февраля отчитывается крупнейший в мире ретейлер Walmart. По прогнозам, чистая прибыль торговой сети на акцию составит $1,44, увеличившись на 2,1% год к году, а выручка поднимется на 2,7%. Четвертый квартал по традиции считается наиболее доходным из-за предпраздничных покупок. Однако особенностью 2019 года стало сокращение обычного периода рождественских распродаж на шесть дней, что не может не сказаться на объеме продаж. Этот факт настораживает еще и потому, что продажи одного из главных конкурентов Walmart Target в ноябре и декабре повысились всего на 1,4% против 5,7% годом ранее. Этот результат оказался значительно ниже прогноза самого ретейлера. Тем не менее сохраняющаяся высокая потребительская уверенность свидетельствует о том, что замедление носит краткосрочный характер. Кроме того, успешные результаты Amazon говорят о том, что слабый рост доходов Target обусловлен проблемами реализации отдельных категорий товаров, а не общего потребительского спроса. Акции Walmart сохраняют перспективы роста, если менеджмент даст оптимистичный прогноз на следующие периоды. Наша целевая цена по бумаге Walmart составляет $122.

ViacomCBS Inc. (VIAC)

Финансовые результаты компании за четвертый квартал 2019 года выйдут 20 февраля до открытия рынка. Ожидается, что скорректированная чистая прибыль на акцию составит $1,45 против $1,50 годом ранее. В конце декабря 2019 года ViacomCBS объявила о покупке 49% киностудии Miramax за $375 млн, поэтому ждем комментариев по стратегии интеграции бизнесов и синергии. Особенно интересны комментарии менеджмента по планируемому запуску стримингового сервиса в дополнение к существующему CBS All Access, который, как ожидается, будет включать видеоконтент от студий Paramount Pictures и Miramax. Кроме того, учитывая высокую долговую нагрузку компании (ее долгосрочный долг вдвое больше собственного капитала), ожидаем комментариев по стратегии ее сокращения, а также ответа на вопрос, повлияет ли погашение долга на объем дивидендов (текущая доходность: 2,7%). Наша целевая цена по акциям VIAC к концу 2020 года составляет $48.

Zscaler

20 февраля Zscaler, один из крупных производителей программного обеспечения для кибербезопасности в облачных сетях, отчитается за второй финансовый квартал. Консенсус предполагает, что выручка достигнет $99 млн, увеличившись на 33,7 % год к году. Драйвером роста может послужить назначение нового директора по продажам и продвижению Дали Раджика, имеющего 25-летний опыт работы. В первые месяцы пребывания на своем посту новый топ, по словам компании, сумел показать высокие результаты. Кроме того, Zscaler в 2019 году стала партнером Microsoft по обеспечению безопасности приложений Office 365 для облачных сетей, что отражает спрос на услуги компании и способствует развитию ее бизнеса.