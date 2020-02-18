ИАЦ «Альпари»: Коррекция в нефти может прервать укрепление рубля

В понедельник котировки нефти продолжили рост. Торги стартовали с отметки $56,9 за баррель марки Brent, и почти сразу перешли к росту. В американскую сессию они достигли уровня $57,6, обновив максимумы с конца января, хотя и закрылись чуть ниже, вблизи $57,4. Но уже в ночь на вторник черное золото вновь оказалось под давлением. Ночью цена опускалась до $56,7, а утром торговалась вблизи $56,9. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $56,3-57,4 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $53,2-59,8. В понедельник в США был выходной, праздновался День Президента. Поэтому большинство американской регулярной статистики сдвигается на день позже. Это касается и отчета Американского нефтяного института по запасам нефти. Он выйдет не в ночь на среду, как обычно, а в ночь на четверг.

В понедельник европейские рынки преимущественно росли, а американский был закрыт в связи с празднованием Дня Президента. Вслед за Европой вырос и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,43%. Долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля вырос сильнее, на 0,54%. Среди лидеров роста – «Новатэк» (+3,86%) и «Русал» (+3,23%). Но уже утром вторника рынки стран АТР дружно снижались на 0,1-1,5%. Фьючерс на индекс S&P 500, после вчерашнего обновления исторического максимума, торговался утром вблизи 3372 п., на 0,25% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Снижение азиатских рынков и нефтяных котировок задают негативный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 3080-3140 пунктов, по индексу РТС — 1530-1560 пунктов.

Вслед за акциями накануне укрепился и рубль. По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 63,4675 руб. (-9,5 коп.). Европейская валюта снизилась до 68,7300 руб. (-16 коп.). Утренняя коррекция нефтяных котировок после недели роста может прервать укрепление рубля. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 62,8-64,1 руб., для европейской валюты — 68,0-69,4 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик ИАЦ «Альпари»