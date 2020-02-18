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Курсы валют ЦБ РФ на 18 февраля: 63,7698 руб/доллар США и 69,0882 руб/евро

18 февраля 2020
ЦБ РФ с 19 февраля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 63,7698 руб.
  • 1 евро - 69,0882 руб.
  • 10 китайских юаней - 91,0373 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,4613 р. (0,73%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,4681 р. (0,68%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,3426 р. (0,38%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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