Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 18 февраля: 3 216,5601 руб/1 г золота и 36,0400/1 г серебра
18 февраля 2020
ЦБ РФ с 18 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 216,5601 руб.
- 1 грамм серебра - 36,0400 руб.
- 1 грамм платины - 1 970,2800 руб.
- 1 грамм палладия - 5 029,5098 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,6801 р. (0,02%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,0500 р. (0,14%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
12,6800 р. (0,64%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
49,6799 р. (1,00%).
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных
компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя
ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку
позиция
авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода
материала.
Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке
либо
продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в
прошлом
не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.