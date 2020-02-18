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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 18 февраля: 3 216,5601 руб/1 г золота и 36,0400/1 г серебра

18 февраля 2020
ЦБ РФ с 18 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 216,5601 руб.
  • 1 грамм серебра - 36,0400 руб.
  • 1 грамм платины - 1 970,2800 руб.
  • 1 грамм палладия - 5 029,5098 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,6801 р. (0,02%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0500 р. (0,14%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 12,6800 р. (0,64%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 49,6799 р. (1,00%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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