Комментарии

ПСБ: На мировых рынках будет сохраняться умеренно негативная динамика

18 февраля 2020

Полагаем, что на мировых рынках будет сохраняться умеренно негативная динамика, которая может несколько усилиться к концу дня после открытия американского рынка акций.

Ожидаем небольшого снижения индекса МосБиржи, с перспективой закрепления ниже 3100 пунктов в случае ухудшения настроений на мировых рынках к концу дня.

В рамках предстоящей сессии ожидаем сохранения долларом позиций в диапазоне 63,2 – 64,4 рубля.

Снижение аппетита к риску на глобальных рынках в понедельник ослабило оптимизм покупателей рублевых облигаций. Тем не менее цель по доходности 10-летних ОФЗ на  уровне 5,95% годовых остается актуальной.

КАМАЗ и Соллерс планируют создать альянс - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Интерес компании к альянсу с Соллерсом может быть связан, в частности, с желанием выпускать легкие коммерческие автомобили, а также расширить модельный ряд среднетоннажных грузовиков. Интерес Соллерса может заключаться в повышении операционной эффективности благодаря объединению усилиям в закупках, продажах, разработке новых технологий. Альянс может помочь компаниям усилить рыночные позиции, что в итоге положительно отразится на их результатах деятельности, усилит бизнес с фундаментальной точки зрения, что будет способствовать росту капитализации.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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